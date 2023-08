Ce se aude pe înregistrarea de aproape 35 de minute surprinsă de GoPro-ul lui Sebi, pe care polițiștii au ignorat-o

Lovitura a declanșat înregistrarea audio, descoperită ulterior de tatăl băiatului. Dispozitivul a ajuns după accident în posesia Poliției, însă agenții nu l-au verificat. După ce lucrurile găsite la locul accidentului au fost date familiei, tatăl lui Sebi a ascultat tot ce s-a întâmplat acolo, pe marginea șoselei din stațiunea 2 Mai, imediat după impact. Știrile PRO TV a ales doar câteva momente din această înregistrare.

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Nu îmi vine să cred... E jumătate! Nu se poate! Nu îmi vine să cred... Nu! A murit!”.

Părinții lui Sebastian au descoperit întâmplător înregistrarea tragediei. În borseta pe care tânărul ucis în accident o avea la piept, era un aparat GoPro. A pornit singur atunci când Sebi a fost lovit în plin de mașina condusă de Vlad Pascu. Din acel moment, a înregistrat audio tot ce s-a întâmplat în locul tragediei.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: „Parcă m-a chemat ceva în camera lui Sebi. M-am dus sus la el în cameră. Am început să plâng și aveam o privire... Stăteam și mă uitam, și am văzut borseta lui. Am desfăcut-o. I-am băgat telefonul lui la încărcat. Era spart pe jumate. Nu am putut să îl deschid și am scos GoPRo-ul. L-am băgat la încărcat, l-am deschis... Am văzut câteva poze cu ei dinaintea... Se distrau, erau în club și am văzut un filmuleț de 34 de minute. Era cu ecranul negru și i-am dat drumul. Din momentul acela, nu vă pot spune... Este exact momentul în care Sebi a fost lovit de mașină. GoPro-ul a pornit”.

Ce se aude în înregistrarea surprinsă de GoPro-ul lui Sebastian

În fragmentele din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro se aude un scârțâit lung de roți, apoi o bufnitură. Câteva secunde mai târziu, se aud gemetele unui băiat.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: „Exact momentul când îl lovește. Pe urmă, după ce l-a lovit pe el, se aud încă două lovituri, trec două, trei secunde și încep gemetele copiilor, care sunt... Nu vă pot... Sunt ceva de nedescris”.

Pe șosea zăceau deja doi tineri morți și trei răniți. Una dintre victime era chiar în mijlocul drumului, dar în primele minute, niciun șofer nu a oprit să le acorde primul ajutor.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: „Pe urmă, două minute trec mașinile pe lângă ei, îl mai lovește încă o mașină... Se aude lovitura... A mai fost... Se aude... Se aude un scârțâit și se aude că a plecat. După două minute vin primii martori”.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Ce este acolo? Ați sunat la Poliție? Sunați acum!”.

Urmează secunde de disperare. Ceilalți tineri din grupul lui Valentin și al Robertei încep să realizeze ce s-a întâmplat. Opresc și primii martori.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „La ieșirea spre Vama Veche. Este o persoană călcată pe stradă. Da! Nu am văzut accidentul, doar persoana... Am trecut pe lângă și am întors... Cineva cred că este mort”.

Sunt alertate echipajele de salvare. Cineva sună la 112 și oferă detalii despre cât de mare este nenorocirea.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Cine mai are nevoie de îngrijiri? Ai grijă! Ai grijă! Ai grijă! Cine mai are nevoie de îngrijiri? Nimeni? Da! Da! De la trunchi în jos, nici nu mai pot să îi văd picioarele. Dar nu a oprit nimeni? Două persoane, probabil de îngrijiri medicale. Șoferul a plecat! Ai grijă! Ai grijă!”.

Un bărbat încearcă să descrie accidentul și vorbește despre fuga lui Vlad Pascu de la locul tragediei.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Nu! A venit în viteză și a plecat. Ați văzut? Ați văzut? Nu! Nu am văzut accidentul. Doar persoana... Da... Mamă... Dați-vă de pe stradă, vă rog!”.

După mai bine de cinci minute, supraviețuitorii din grup își revin din șocul inițial.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: „Sunt în stare de șoc. După ce vin martorii, se trezește una dintre fete și o strigă pe Roberta. Se duce spre ea, strigă de vreo trei ori”.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Roberta! Roberta! Roberta!”.

Primele ambulanțe ajung la nouă minute după impact, dar pentru două dintre victime era prea târziu.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Nu îmi vine să cred așa ceva! Comunicați! O victimă care este moartă. Două persoane care au nevoie de îngrijiri medicale”.

Salvatorii realizează și ei amploarea tragediei.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Mai este o persoană cu o mână fracturată. Măi, vedeți că mai avem acolo un băiat, nu?”.

După 13 minute de la impact, se face primul bilanț.

Fragmente din înregistrarea accidentului surprinsă de GoPro: „Leziuni incompatibile... Deci acesta și acolo cu... Așa... Și în rest o pacientă cu o mână fracturată! Așa am găsit, ce vedeți aici, nimic altceva! Și a treia victimă unde ziceți că e? Poftim? Ați zis două? Două, două! A, două victime, da? Două victime. Una aici, de fapt, jumătate aici, o victimă acolo. Întreagă acolo. Și jumătatea cealaltă acolo? Da. Acolo e capul zdrobit. Încă o victimă la SMURD. Frate, dar unde e mașina? Mașina lor? Că nu înțeleg! A fugit. I-a lovit! Aaaa! Erați pe jos? Deci erau toți trei sau toți patru. Pe ăștia doi i-a luat din plin și i-a aruncat și... Nu... Nu avem... Avem leziuni incompatibile cu viața”.

Înregistrarea se oprește brusc, cel mai probabil după ce bateria dispozitivului s-a descărcat complet.

Întreaga înregistrare are 34 de minute și 48 de secunde și se poate dovedi o probă extrem de importantă în economia acestui caz. Polițiștii constănțeni au ignorat-o, însă, vreme de 24 de ore. Cât au avut-o în posesie, nu au avut curiozitatea să o studieze pentru a-și da seama dacă le este utilă sau nu. Tatăl lui Sebastian le-a predat-o anchetatorilor din proprie inițiativă, pentru ca de-acum să o valorifice în dosarul penal.

Accidentul teribil, surprins de camerele de supraveghere

Potrivit familiei Olariu, accidentul ar fi fost surprins și de camerele de supraveghere ale unității militare lângă care s-a petrecut tragedia. Însă, oficial, poliția nu confirmă nimic.

Pe de altă parte, mașina condusă de Vlad Pascu, puțin după miezul nopții, a fost surprinsă de camerele de supraveghere din Vama Veche. Decapotabila este plină de petrecăreți și circulă destul de încet. Ba chiar șoferul pare foarte atent să nu lovească turiștii ieșiți la distracție. Câteva secunde mai târziu, se pierde spre plajă, iar după cinci ore, ucide doi tineri și rănește alți trei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 25-08-2023 19:10