Ce nereguli au găsit autoritățile în piețele din București. Printre ele se află produse din import etichetate „românești”

Deși vânzătorii prezintă un certificat de producător, care atestă faptul că ei cultivă ce au pe tarabă, unii au grădini numai de formă. Și au recunoscut că își cumpără marfa en gros și o vând în piețe.

Cei care lucrează pământul nu au timp sau bani suficienți ca să vină la oraș cu recolta. Pot fi ajutați numai dacă se înscriu într-o asociație de profil.

O discuție între reprezentantul Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului și un comerciant din piață arată că deşi în grădina lui nu au fost găsite produsele expuse pe tarabă, nu vrea să spună că sunt cumpărate din altă parte și puse la vânzare.

Mulți comercianți din piețele din București nu cultivă produsele pe care le vând

Responsabilii au făcut aceste controale în grădini și livezi, pentru a verifica autenticitatea certificatului de producător dat de primării, pe care comercianții îl au în piață. În multe cazuri nu au avut ce să vadă, pentru că cei vizaţi nu cultivau ce vindeau.

Mulți vânzători cumpără fructe și legume din piețele care vând en gros. La o tarabă, de exemplu, se strâng în fiecare dimineață zeci de comercianți, care iau marfa şi o duc apoi în piață.

Sunt și situații în care vânzătorii au produse din import, care ajung la piață cu eticheta „produse românești”.

Mulți nu vin la piață cu recolta pentru că ar trebui să dea prea mulți bani pe transport

Pe de altă parte, mulţi dintre cei care cultivă pământul nu vin la piaţă cu recolta pentru că nu au suficientă și ar trebui să dea prea mulţi bani pentru transport şi taxele de la tarabă. Aşa că vând fructele şi legumele la poartă, dacă au clienţi.

Radu Constantin: „Pun fructe și legume pentru mine și pentru familie și surplusul nu-l arunc, îl scot la poartă la vânzare. Merg în piață când am o cantitate mai mare, nu are rost să merg în piață pentru... uitați, astăzi doar astea le am. Trei lădițe”.

Ca să nu mai rămână cu recolta în fața porții, mulţi intră într-o asociaţie de fermieri. Numărul cooperativelor agricole a crescut cu peste 60% în ultimii cinci ani. Oamenii sunt astfel ajutaţi să își vândă marfa în magazine și să o dea și la export.

Dată publicare: 18-08-2022 19:07