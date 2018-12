Ce metode folosesc hoţii de Sărbători. Chiar şi "bătrâneii inofensivi" pot fi infractori

Mare grijă când porniţi la cumpărături. Hoţii sunt şi ei la pândă, peste tot: în zonele aglomerate, la târgurile de Crăciun, la restaurante, sau în centre comerciale.

Şi dau lovitura, pentru că portofelele sunt mai pline, în această perioadă, iar oamenii nu simt că sunt buzunăriţi, din cauza hainelor groase. De la începutul anului şi până acum, 10 mii de români din toată ţara au căzut victime hoţilor de buzunare, mulţi dintre ei în restaurante.

Infractorii sunt mai activi iarna, înainte de sărbători, când oamenii îşi lasa hainele groase pe spătarele scaunelor. Iată cum operează mai mulţi hoţi în restaurante de lux din nordul Capitalei. Cu un aer relaxat, se mută de la o masă la alta şi caută în buzunarele oamenilor. Grav este că niciun client nu îşi dă seama.

În această perioadă, hoţii stau la pândă şi în târgurile de Crăciun, în pieţe sau în mall-uri şi vânează oameni grăbiţi încărcaţi cu sacose, care -si lasa la vedere telefoanele sau portofelele.

Comisar-șef de poliție Ramona Dabija, Director Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității IGPR: "Este bine să vă ţineţi lucurile cât mai aproape, în zone cunoscute, cât mai apropoate de piele, să le simţiţi. Să nu vă ţineţi în acelaşi loc actele cu banii şi să fiţi foarte atenţi la ce se întâmpla jurul lor".

Poliţiştii vă sfătuiesc să nu vă lăsaţi la cumpărături genţile în coşurile supermarketurilor. Şi să fiţi atenţi la cei din jur. Recent, poliţiştii din Capitală au prins un hoţ de buzunare de 78 de ani.

Pro TV

Ca să mergei mai liniştiţi pe strada puteţi să vă cumpăraţi un ghiozdan antifurt. Nu are vreun lacăt sau vreo cheie, ci un fermoar ascuns, mai greu de depistat de hoţi. Pentru portofele am găsit o soluţie pe internet, unul care are GPS. Atunci când portofelul se depărtează de telefon, primeşti o notificare şi poţi să vezi şi unde e localizat.

De sărbători şi hoţii de locuinţe ies la vânătoare. În această perioadă, 16% din totul infracţiunilor sunt spargeri de case.

Comisar-șef de poliție Ramona Dabija: "În această perioadă este metoda prin împrietenire, vin cu colindul, vă cer un pahar cu apă. Nu lăsaţi pe nimeni nesupravegheat în casa".

"Dragilor hoţi, lăsaţi oamenii măcar de Crăciun să trăiască frumos. Nu vedeţi ce aţi lăsat în urmă.. în loc să fie bucurie, e tristeţe în casa lor", este mesajul transmis de Moş Crăciun.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!