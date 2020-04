Sateliții lui Elon Musk sunt vizibili pe cerul României în fiecare seară. Ce rol au

Mai mulți români au postat pe rețelele de socializare imagini imagini cu șirul de puncte luminoase.

„Alte lumini „ciudate” pe cer: sateliții artificiali

Este greu de crezut că la 63 de ani de la lansarea primului satelit articial oamenii încă se sperie când văd un asemenea obiect pe cer. Mai ales că acum nu se vede unul singur ci zeci în fiecare oră.

Pe bolta cerească un satelit artificial se vede ca o stea care se deplasează foarte repede. Pentru că în câteva minute străbat tot cerul și pentru că apar și dispar brusc, sateliții par întodeauna a fi ceva misterios și inexplicabil, însă astronomii s-au cam plictisit de ei.

Noua modă în materie de sateliți vizibili pe cer este un șir de zeci de sateliți care apar brusc, se deplasază 1-2 minute și dispar ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. De obicei se văd deodată, unul după altul, între 5 și 10 sateliți, dar par a nu se termina pentru că apar alții, lăsând impresia că ceva ciudat se întâmplă.

Tocmai de asta cei care nu cunosc cerul se pot speria, dovada fiind zecile de filme puse pe internet.

Aceștia sunt sateliții Starlink, lansați de Elon Musk, o serie de mii de sateliți care vor transmite internetul dintr-un loc în altul. Până acum au fost lansați doar câteva sute, în cinci etape, fiecare lansare având acum pe cer șiragul ei.

Frumusețea este dată de faptul noi cunoaștem traiectoriile sateliților și cunoaștem mereu unde se vor afla și când. De asta vă invităm să scăpați de frică (dacă e cazul) și să vedeți ceva frumos pe cer: trecerea șiragului de sateliți.

În seara de 16 aprilie, de la ora 21:48 până la 22, de la sud-vest la nord-est vor defila sateliții Starlink. Nu știm exact ce strălucire vor avea, dar de obicei se văd cu ochiul liber, puteți încerca. Dacă nu, aveți aici o simulare a ceea ce se întamplă. În animație timpul trece de 10 ori mai repede decât în mod normal”, scrie într-o postare de pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Sateliții lansați de SpaceX au o orbită mult mai joasă față de restul sateliților de internet, motiv pentru care aceștia pot fi observați cu ochiul liber. De asemenea, aceștia sunt prevăzuți cu o serie de panouri, care refletă lumina, scrie BBC.

După ce mulți s-au speriat la vederea acestor lumini pe cer, Elon Musk a anunțat că va modifica sateliții astfel încât să fie mai puțin luminoși.

Până acum, compania spaţială privată americană SpaceX a lansat mai multe serii de microsateliţi pe orbită, în cadrul constelaţiei Starlink, proiect care atunci când va fi finalizat va număra cel puţin 12.000 de sateliţi şi va oferi servicii de internet de mare viteză, potrivit Agerpres.

Ultima lansare de a avut loc miercuri, când o rachetă a SpaceX a trimis 60 de sateliți pe orbita Pământului.

În total, compania fondată de Elon Musk a solicitat licenţe pentru a trimite pe orbită până la 42.000 de sateliţi, număr total ipotetic în acest moment.

SpaceX a reiterat că serviciul său de internet va deveni operaţional în 2020 pentru Canada şi nordul Statelor Unite. În cazul în care constelaţia se va materializa, SpaceX va avea mai mulţi sateliţi activi decât toţi ceilalţi operatori de pe planetă, civili şi militari, care se estimează a fi în jur de 2.100.

Într-o postare pe Twitter de pe 23 aprilie, Elon Musk a precizat că testarea privată a sateliților va începe în aproximativ 3 luni, iar testarea publică peste 6 luni.

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes