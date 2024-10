Ce au spus cei trei frați dispăruți din Hunedoara într-un clip video alături de tatăl lor. „Erau disperați” | VIDEO

„Am ajuns la tati, după atâta timp. Ne-au tot plimbat dintr-un loc, în loc. Atâta ştim, că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos cu noi, erau disperaţi, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine (pe tatăl lor - n.r.), am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, au spus copiii, într-un clip video în care apar alături de tatăl lor.

Presa locală transmite că cei trei fraţi şi tatăl lor s-ar afla în Serbia.

Reprezentanţii IPJ Hunedoara au transmis un comunicat în care susţin că poliţiştii îi caută, acum, atât pe cei trei copii, cât şi pe tatăl lor.

„Poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării acestora. În cursul nopţii trecute, poliţiştii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a şi semnalat dispariţia celor trei şi au fost obţinute informaţii cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor. În acest caz, continuăm cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locaţiei în care cei trei se află alături de tatăl lor şi a luării măsurilor care se impun. IPJ Hunedoara nu exclude nicio ipoteză de lucru în acest moment şi tratează cazul cu maximă prioritate”, a transmis IPJ Hunedoara.

Copiii sunt disputaţi în instanţă de cei doi părinţi. În ultima vreme nu mai mergeau la şcoală şi locuiau cu o bonă. Tatăl are ordin de restricţie şi nu are voie să se apropie sau să vorbească cu ei.

