Electric Castle 2019. Cum s-au pregătit localnicii pentru turiști

Este forfortă mare la Bonțida, judeţul Cluj, unde miercuri începe a şaptea ediție a festivalului „Electric Castle". Localnicii și-au pregătit din timp curțile și casele pentru oaspeți. Unii au investit banii câștigați până acum - în modernizări.

Organizatorii estimează că 250.000 de tineri vor ajunge la festival, în cele cinci zile de distracție.

Deja sute de tineri din toată ţara au ajuns aici la Bonţida. Dacă anul trecut pe vremea aceasta ploua torenţial, acum ne ave, cel puţin deocamdată, un soare arzător, cer senin, şi temperaturi care urca chiar şi spre 30 de grade celsius. Este o mică provocare pentru cei care trebuie să îşi instaleze aici corturile în campingul de lângă castel.

În aproximativ o oră ei vor avea acces şi în perimetrul festivalului, acolo unde organizatorii au pregătit 9 scene, majoritatea acoperite- în cazul în care va ploua. De asemenea, vor avea parte şi de patinoar, o roată panoramică uriaşă, cinematograf în aer liber şi multe alte surprize.

Pe de altă parte în Bonţida jumătate dintre localnici şi-au pus la dispoziţie casele pentru turişti, unii pt al şaptelea an la rând.

Astăzi petrecerile vor începe la ora 16, iar mâine de pildă pe scenă principală vor concerta cei de la Limp Bizkit.

Margareta Baboș, localnică: "Aici vor fi corturile, la umbră, la copaci...acolo la soare maşinile. Da, chiar în pensiune".

Margareta Babos va primi aproximativ 70 de tineri care vin la festival. Ne-am întâlnit cu ea şi în 2016. Dacă atunci oferea cazare doar la cort, acum a amenajat şi interiorul casei.

Margareta Baboș, localnică: "Am vopsit pe interior, aici era totul vechi, nu intra nimeni. Acum am făcut baie, aici camera dormitor, uşi moderne. Am investit vreo 300 de milioane."

Mulţi localnici şi-au dat seama că festivalul le poate aduce bani frumoşi. La prima ediţie a Electric Castle, Silvia Mora avea doar un magazin alimentar lângă castel. Între timp, şi-a ridicat o pensiune cu 15 camere, iar curtea a transformat-o în restaurant în aer liber. Pentru cinci nopţi, un turist plăteşte 500 de lei.

O altă familie a investit o sută de mii de euro într-o pensiune, o parte bani europeni.

Maria Mureșan, proprietar pensiune: "Fiind şi castelul Banffy aici, vin mulţi turişti, am considerat că este nevoie de o pensiune. Pentru la anul sigur vor fi cazaţi şi la noi turişti”.

Şi castelul s-a schimbat de la prima ediţie a festivalului, în 2013, pentru că o parte din încasări ajuta la renovarea monumentului istoric ce datează din secolul al xv-lea.

Andi Vanca, director de comunicare Electric Castle: "Pe lângă podire am reuşit să deschidem şi acest etaj. În castel se va desfăşura proiectul new media castle. Constă în nişte instalaţii artistice digitale interactive."

Sute de tineri au ajuns deja la Bonţida. Unii vor îmbina distracţia cu munca.

Anul acesta, la Electric Castle vor fi noua scene pe care vor urca, în total, 250 de artişti. Printre ei se număra trupe ca Limp Bizkit, The Florence and The Machine sau 30 Seconds to Marş.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!