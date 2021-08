Declarația polițiștiilor din SUA despre Florin Cîțu, prins băut la volan în 2000: „Inculpatul avea ochii injectaţi şi umezi”

Agerpres

Împrejurările în care a fost reținut Florin Cîțu apar în documentele de la dosar, care au fost analizate de un judecător din Iowa, SUA, și a luat măsurile restrictive împotriva acestuia, în anul 2000.

Documentul întocmit la momentul reținerii lui Florin Cîțu, care locuia în SUA în anul 2.000, a fost obținute și redate de Mediafax și Aleph News.

În echivalentul unui proces-verbal întocmit de poliție la constatarea unei infracțiuni sau contravenții, polițiștii care au oprit autoturismul condus de Cîțu descriu ce au constatat. Tânărul Florin Cîțu conducea o mașină decapotabilă, sport.



„L-am văzut pe inculpat conducând un Ford Probe roşu cu numărul de înmatriculare Iowa 675CMG în zona de est, pe Lincoln Way, pe banda exterioară. Pe măsură ce maşina Probe rula spre est, el se deplasa în mod vizibil de pe-o parte pe alta a drumului. Maşina Probe nu a menţinut o viteză constantă (fluctua între 32 şi 56 km/h). Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice şi a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectaţi şi umezi. Inculpatul nu a putut face testul de sobrietate. Inculpatul a făcut un Preliminary Breath Test (test cu alcoolmetrul. n.r.) care indica Blood Alcohol Content (alcool în aerul expirat) peste 0.100. Inculpatul a făcut testul Datamaster şi acesta a înregistrat un BAC de 0.161” se arată în documentul citat.



Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, în timpul briefingului de presă de la Palatul Victoria, că ”acum 20 de ani”, când se afla în SUA, a condus sub influența alcoolului, ceea ce ”a fost o greșeală” pe care și-o asumă. Declarația a survenit unor dezvăluiri din presă.

Șeful Guvernului a fost întrebat de un jurnalist dacă este adevărată informația care a fost publicată de un site din România, care susținea că el ar fi fost reținut de poliție pentru că ar fi consumat substanțe interzise.

„Acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI (din engleză, ”driving under the influence of alcohol”, n. red.) este vorba despre conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL” - a spus premierul Cîțu.