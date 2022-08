Ce a povestit Tudor Gheorghe, pacientul bătut de doctorița de familie cu pumnii și picioarele în cabinet: Eram plin cu sânge

Victima povestește că ar fi fost lovită de doctoriță cu pumnii și picioarele, apoi a căzut și și-a spart nasul. Medicul susține însă că pacientul este cel care a sărit la bătaie, iar ea doar s-a apărat.

Pacientul în vârstă de 66 de ani este pensionar și locuiește în Bulgăruș. Acum două zile a mers la dispensarul din sat, pentru un bilet de trimitere. Spune că doctorița și-a ieșit din minți când a auzit că nu are asigurare și că ar fi început să îl lovească în cabinet, iar apoi ar fi continuat și în fața dispensarului. Sub ploaia de lovituri, bărbatul a căzut cu fața pe asfalt și și-a spart nasul.

Tudor Gheorghe, victimă: M-am dus să îi spun dacă sunt asigurat, fiică-mea de la Timișoara a spus Casei de Asigurări: tati e asigurat. Am mers vreo 10 metri și inopinant, din spate dup-dup. Două picioare în testicule și cu pumnii și cu picioarele. Pe cuvânt! Am căzut jos. Am căzut jos pe beton și m-am lovit. După aceea mi-a dat cu picioarele, cu pumnii. Bine, eram plin cu sânge pe nas.

Olivera Bălan are 39 de ani și este singurul medic de familie din sat. Doctorița spune că ea a fost cea atacată de pacient, așa că a fost nevoită să se apere.

Olivera Bălan, medic de familie: A sărit la mine în cabinet, să mă lovească. După ce m-a înjurat, s-a comportat urat, asta s-a întâmplat. A dorit să-mi ceară o trimitere cu toate că el nu este în regulă cu actele. Nu are card de sănătate, nu are adeverință înlocuitoare de card. A sărit să mă lovească, a tras de mine, m-a înjurat, mi-a vorbit urat și eu normal că m-am apărat, doar nu o să stau să mă bată acel domn.

La scenele din fața dispensarului au asistat mai mulți localnici.

Martoră: L-a bătut foarte tare, la trântit jos în drum. Nici un om nu a intervenit. Cu picioare, cu pumni, în cap, unde a nimerit.

Reporter: Ați intrebat-o ce s-a întâmplat?

Martoră: M-a amenințat și pe mine. A zis că o să intru eu. Am zbierat la ea când am văzut cum îl bate.

Martor: Era închis dispensarul și a mers în partea cealaltă și cand a ieșit afară, noi l-am văzut jos, deja îl încărca cu pumni.

Reporter: Cine îl bătea?

Martor: Dctorița, doamna Olivera. A zis că l-a luat așa din senin. El a mers să-și ceară trimitere.

Fosta soție a pacientului a fost cea care a sunat la poliție.

Reporter: Nu are rabdare cu pacientii, ce știți?

Maria Gheorghe, fosta soție a bărbatului: Nu prea are. Nu prea vorbește frumos cu ei. L-a umplut de sânge. Cu picioarele, cu pumnii a dat în el. Eu am văzut de la poartă cand l-a bătut. Eu nu stau departe de dispensar. Când a venit de acolo, l-am întrebat ce s-a întâmplat. M-am dus la doamna doctor și i-am spus de asigurare și l-a luat la bătaie.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, deocamdată in rem, adică fizează doar fapta. Cazul este pe masa magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 31-08-2022 15:50