Ce a declarat Alexandru Pițurcă, după ce a fost eliberat din arest. El și tatăl său, acuzaţi de cumpărare de influenţă

Ca şi tatăl său, Alexandru Piţurcă este sub control judiciar, după ce, marți, a fost reţinut în dosarul utilajelor și al măștilor de protecție neconforme de la Romarm. Fiul cunoscutului antrenor este administratorul uneia dintre firmele implicate în afacerea verificată acum de DNA, prin care compania de stat s-a ales cu un gol de peste opt milioane de lei.

Reporter: Te așteptai să fii eliberat?

Alexandru Pițurcă: „Normal. Dacă instanța a decis”.

Miercuri noapte, în jurul orei trei, Alexandru Pițurcă a ieșit pe ușile Tribunalului București. Instanţa a respins propunerea de arestare preventivă şi l-a plasat sub control judiciar, măsură luată şi în cazul tatălui său. Ambii sunt acuzaţi de cumpărare de influenţă.

Iancu Toader, avocatul lui Alexandru Pițurcă: „Control judiciar pentru ambii inculpați. Deci, Alex se duce în partea cealaltă, la centru, face formele, și pleacă. Instanța a dispus măsura alternativă, măsura de control judiciar. Vedem cum o să fie motivată. Da, după nu știu câte ore de nesomn, asta e”.

Pentru Victor Piţurcă, eliberarea din arestul Capitalei, unde a petrecut o noapte, a venit în cursul zilei de ieri, la 10 și 20 de minute, când i-a expirat ordonanța de reținere pentru 24 de ore.

În cursul zilei, Victor Piţurcă a mai fost audiat, însă încă o dată de procurorii anticorupție.

Anchetatorii n-au mai cerut instanței arestarea lui preventivă, ci au hotărât să fie cercetat în stare de libertate. La DNA a fost adus, însă fiul său, Alexandru Pițurcă, administratorul uneia dintre firmele implicate în scandal. Au urmat ore de audieri la care, la un moment dat, a participat și Victor Pițurcă.

Alexandru Pițurcă: „Nu pot vorbi, deci nu pot vorbi acum”.

La ultima ieșire din birourile procurorilor, însă Pițurcă a admis că fiul lui n-a fost la fel de norocos.

Victor Pițurcă: „Nu am voie să vorbesc”.

Reporter: Băiatul dumneavoastră a fost reținut pentru 24 de ore?

Victor Pițurcă: „Da”.

Avocatul lui Victor Pițurcă: „Domnul Pițurcă n-a făcut niciun act de comerț, nicio afacere, n-a vândut, n-a avut nicio treaba cu aceste măști, iar despre utilaje, nu există așa ceva. Am observat în presă, sume vehiculate, nu există așa ceva”.

Sub control judiciar este cercetat și directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu. Și, totuși, procurorii l-au eliberat pe tată, dar l-au reținut pe fiu pentru 24 de ore, sub aceeași acuzație de cumpărare de influență. Victor Pițurcă va fi cercetat sub control judiciar, la fel ca directorul Romarm, Gabriel Țuțu.

Cu toții sunt acuzați că au încheiat două contracte de furnizare a unor utilaje de producție a măștilor de protecție, care s-au dovedit nefuncționale și prin care au prejudiciat, astfel compania cu peste 8,6 milioane de lei. Apoi, potrivit procurorilor Anticorupție, Țuțu ar fi înlesnit acelorași firme încheierea unor contracte de livrare a măștilor de protecție către Ministerul Apărării, obținând 50.000 de lei sub forma unei taxe de consultanță încasată de un prieten care, însă n-a avut nicio contribuție.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-02-2023 07:41