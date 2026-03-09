Corespondent PROTV: „Aparatul de mici dimensiuni a aterizat pe un câmp din localitatea Frătăuții Vechi, duminică dimineață, iar localnicii au sunat la 112. La fața locului au ajuns polițiștii și polițiștii de frontieră, care l-au găsit în scurt timp pe cel care pilotase avionul.

Bărbatul de 31 de ani avea la el pașaportul biometric și le-a spus autorităților că a fugit din calea războiului din Ucraina și cere protecție temporară în România. Polițiștii din Suceava au deschis un dosar penal pentru trecerea ilegală a frontierei și pentru pilotarea aparatului de zbor fără documente. Ancheta a fost preluată de procurorii Curții de Apel Suceava. Ucraineanul poate rămâne în țara noastră, până când îi va fi analizată cererea de protecție temporară de către Inspectoratul General pentru Imigrări.”