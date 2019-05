Cazul Răzvan Ciobanu. Zona în care s-a desfășurat festivalul, vizată de controale

Finalul dramatic de care a avut parte creatorul de modă Răzvan Ciobanu readuce în atenţie o problemă gravă greu de ţinut în frâu: consumul de droguri de pe litoral.

După ce în corpul designerului au fost descoperite 5 substanţe interzise, poliţiştii au confirmat că doar în această scurtă vacanţă au deschis 33 de dosare penale. Zona unde s-ar fi consumat cele mai multe stupefiante ar avea legătură cu festivalul de muzică electronică de unde a plecat în noaptea fatidică şi Răzvan Ciobanu.

Imaginile, în care se vede o cantitate mare de droguri, au fost filmate într-un apartament din Mamaia Nord în prima noapte a festivalului de muzică electronică, acelaşi la care a participat şi creatorul de modă Răzvan Ciobanu.

Locuinţa era închiriată de un cetăţean englez. Străinul avea la el câteva zeci de grame de heroină, amfetamina şi extasy. Nu se ştie deocamdată dacă substanţele interzise erau pentru consumul propriu sau urmau să fie vândute participanţilor la festival.

Stupefiante au existat însă acolo. Ofiţerii antidrog au descoperit în Mamaia Nord, la festivalul de muzică electronică, locul de unde a plecat şi creatorul de modă Răzvan Ciobanu, mai multe pliculeţe cu cocaină dar şi alte substanţe halucinogene.

Droguri descoperite de procurorii DIICOT

Procurorii DIICOT au prins la intrarea în zona unde a avut loc distracţia un tânăr care avea la el 50 de comprimate de extasy. Individul, susţin anchetatorii, ar fi avut legături cu un angajat al festivalului.

Alte 158 de comprimate de extasy au fost găsite în apartamentul închiriat în Mamaia Nord de un fost rugbist de la Dinamo, care în 2010 a făcut parte din echipa naţională U18 care participat la Campionatul European.

Bărbatul se numeşte Teodor Borş, iar acum trei ani a mai fost arestat într-un dosar de trafic de droguri în Constanța, dar a fost condamnat cu suspendare.

Droguri pe litoral au adus şi alţii.

Andreea Munteanu, ofițer de presă IPJ Constanța: „Poliţiştii au întocmit 33 de dosare penale în urma cărora sunt cercetate 34 de persoane dintre care 18 români, 7 britanici, 6 cetăţeni italieni, un german, un bulgar şi un cetăţean francez. Patru persoane au fost arestate preventiv.”

Verificări care vizează consumul de droguri au loc şi în cazul morţii creatorului de modă Răzvan Ciobanu. Testele preliminare au indicat că designerul avea în corp cinci substanţe interzise.

Mărturia unui angajat la o terasă

Cu câteva ore înainte de accidentul în care şi-a pierdut viaţa, Răzvan Ciobanu a fost filmat de camerele de supraveghere ale unui restaurant din apropierea corturilor, unde s-a desfăşurat festivalul de muzică electronică. În imagini se vede cum se plimba debusolat pe terasa, iar martorii susţin că la un moment dat ar fi intrat în bucătăria restaurantului.

Laurențiu, angajat terasă: „A venit la mine puţin speriat aşa, să mă întrebe dacă am ceva cu el şi vreau să-l bat şi după aceea am observat că a venit la mine să mai zică ceva, dar nu a mai zis nimic şi a plecat la masă. S-a aşezat la masă cu cineva cu doi băieţi şi două fete. Avea faţă de speriat, pierdut ceva de genul. Nu era ok, era neliniştit."

După cum arată ora de pe înregistrare, secvenţele s-au petrecut înainte ca Răzvan Ciobanu să intre la festivalul de muzică electronică de unde a plecat duminică spre luni, cu 30 de minute înainte de miezul nopţii.

Şapte ore mai târziu, creatorul de modă a fost găsit mort lângă maşină, într-o lizieră din localitatea Săcele - judeţul Constanța.

Deşi există informaţii că designerul trecea printr-o perioadă complicată, anchetatorii exclud varianta sinuciderii. Analizele care vor fi făcute la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici vor clarifica dacă substanţele interzise descoperite în corpul creatorului de modă ar fi fost în măsură să-i influenţeze comportamentul.

