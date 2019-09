Pățania unui bărbat din Ilfov. A vrut să facă o faptă bună, dar s-a trezit căutat de poliție

Tulburătorul caz de la Caracal i-a pus în gardă pe foarte mulţi dintre părinţi. De altfel, în ultimul timp şi poliţiştii au primit mai multe alerte de răpiri, care în final s-au dovedit false. Ultima s-a petrecut în Ilfov.

Un copil şi-a anunţat familia ca un bărbat l-a rugat să meargă cu el în maşină până într-o localitate vecină. Autorităţile l-au găsit pe individ, însă acesta susţine că a vrut doar să facă o faptă bună.

Incidentul s-a petrecut în faţa şcolii numărul 1 din Comuna Berceni, judeţul Ilfov. După prânz, trei copii au ieşit de la ore şi se îndreptau spre casă.

O maşină neagră cu geamuri fumurii, un bărbat îmbrăcat complet în negru şi o conversaţie dubioasă - acestea sunt elementele care i-au speriat pe loc pe copii. Unul dintre ei şi-a sunat părinţii şi le-a spus că cineva încearcă să îl convingă să urce într-o maşină ca să meargă în Popeşti Leordeni.

Copilul a fugit şi, după ce s-a ascuns după o maşină, l-a fotografiat pe individ. Un bunic a alertat poliţia, care între-timp l-a identificat pe cel care apărea în poză. Locuieşte şi el în Comuna Berceni şi spune că marți luase de la şcoală fetiţele unei prietene. Bărbatul a fost chemat la audieri şi după ce a dat declaraţii la poliţie, cazul a fost închis.

Laurenţiu Nică, bărbatul căutat de poliţie: "Am oprit, m-am dus acolo şi am zis că noi suntem în maşină trei, e şi colega ta, vrei să te ducem acasă, că aştepta maşina. S-a speriat, m-au filmat şi apoi i-am lăsat în pace şi am plecat".

Vestea s-a răspândit imediat printre părinţi.

Mama: "Am auzit ce s-a întâmplat, l-am văzut că dădea târcoale cu maşina."

În faţa camerelor de filmat, directoarea şcolii nu a dorit să facă declaraţii. A spus în schimb că va face şedinţe ca să anunţe toţi părinţii că de acum înainte stă în responsabilitatea lor să vină să îşi ia copiii în fiecare zi de la poarta şcolii.

Gabriel Diaconu, psihiatru: "Dacă oamenii se sperie, nu este pentru că se uită la televizor, ci pentru că au motive să ceară nişte schimbări”.

De piste false şi glume proaste se plâng şi familiile celor două fete din Caracal. Oamenii spun că sunt asaltaţi cu mesaje care indică prezenţa tinerelor în străinătate sau în anumite locuri din România. În paralel doar la nivelul Capitalei anul acesta au fost înregistrate peste 2.700 de cazuri în care poliţia a fost pusă pe drumuri degeaba.

