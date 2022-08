Caz șocant în Moldova. Un bărbat din județul Iași a fost filmat în timp ce abuza sexual un câine

Potrivit asociației care a adus cazul în atenția publicului, polițiștii ar fi fost sesizați din luna iunie, dar abia acum o săptămână au început ancheta.

Scena, greu de urmărit, a avut loc în comuna Lespezi, în curtea bărbatului de 65 de ani. Individul, aflat sub influența alcoolului, și-a abuzat sexual cățeaua, iar când și-a dat seama că este filmat, a devenit agresiv verbal. Imaginile au ajuns și la o organizație pentru protectia animalelor.

Roxana Ciornei, fondator Casa lui Patrocle: „Am fost la fața locului, am găsit infractorul, însă nu am găsit câinele. L-am căutat câteva ore, am vorbit cu vecinii și am înțeles că l-au fugărit cu pietre ca să nu îl mai batjocorească omul”.

Șocant a fost, spun reprezentanții ONG-ului, să afle și că polițiștii din Iași ar fi fost sesizați în iunie, însă nu au luat măsuri. Din luna mai, zoofilia este infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Roxana Ciornei, fondator Casa lui Patrocle: „Biroul pentru Protecția Animalelor din Iași știa despre acest caz din luna iunie, au primit o petiție online despre acest caz de zoofilie, iar pe data de 11 august au intrat și în posesia acestei filmări. Nicio autoritate nu a ajuns la acest om la poartă să-i ceară socoteală și să vadă de starea câinelui”.

Anca Vîjiac, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Cu privire la imaginile apărute în spațiul public facem precizarea că polițistii biroului pentru protecția animalelor efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații”.

Potrivit unor surse, polițiștii n-ar fi reușit să-l contacteze pe cel care a sesizat grozăvia, printr-o petiție online, pentru că omul nu a lăsat date valabile.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 18-08-2022 08:11