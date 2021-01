Căutări de amploare în judeţul Cluj. Un băiat în vârstă de 13 ani a dispărut de acasă

Căutări de amploare în judeţul Cluj după ce un băiat în vârstă de 13 ani din comuna Floreşti a dispărut miercuri de acasă.

Familia a cerut cu disperare ajutor poliţiştilor după ce copilul a plecat la magazin şi nu a mai revenit acasă. Zeci de voluntari au început să îl caute în toiul nopţii pe jos în localitatea Floreşti, dar şi cu maşini de teren pe malul râului Someș şi în pădurile din apropiere.

Voluntarii s-au mobilizat noaptea trecută, în speranţa că îl vor găsi pe Lucian. Au strigat după copil prin toată localitatea şi prin împrejurimi, au străbătut toate străzile rând pe rând, în speranţa că îl vor găsi pe undeva, adăpostit de frig.

Din primele informaţii, băiatul ar fi plecat de acasă să cumpere ceva de la un supermarket din apropierea locuinţei, ieri la prânz însă nu a mai revenit acasă. Mama băiatului a început să se îngrijoreze şi în final a sunat la 112 să ceară ajutor.

Purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”Băiatul a fost căutat la subsolul unor clădiri în construcţii şi în hale dezafectate, dar şi în zone pe care părinţii spuneau că obişnuia să meargă la săniuş. Mai multe echipaje de poliţie, jandarmi şi voluntari au reluat căutările încă din zori, inclusiv în Cluj-Napoca”.

Căutările au fost extinse în această dimineaţă şi în Cluj-Napoca. Asta după ce poliţiştii au primit informaţii că a fost văzut în oraş, în zona gării. În acest caz a fost deschis şi un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Părinţii băiatului ar fi despărţiţi iar în cursul zilei de ieri tatăl urma să vină după copil ca să-şi petreacă ziua împreună, spun apropiaţii celor doi. Mama copilului susţine că băiatul are şi probleme de sănătate. Lucian are 1 metru şi jumătate înălţime, 50 de kilograme, păr castaniu şi ochi negri. La momentul dispariţiei, purta un trening gri închis, o geacă neagră de fâș, încălţăminte, sport de culoare albă şi o mască neagră cu imprimeuri. Oricine are informaţii este rugat să sune de urgenţă la 112.