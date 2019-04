”Câți bani faci din vlogging?” Răspunsul oferit de Selly

Pro TV

Vloggerul Selly a reacționat la o întrebare pe care o primește, poate, cel mai des: cât câștigă din YouTube.

Selly a depășit de curând 2.000.000 de abonați pe canalul său de YouTube.

Vloggerul a vorbit cu corespondentul Știrilor ProTV Vitalie Cojocari despre subiectul monetizării.

Interviul INTEGRAL cu Selly îl puteți urmări AICI.

Vitalie Cojocari: O întrebare care ți s-a pus de 1.000.000 de ori, ți-o pun eu a 1.000.001 oară: câți bani faci din vlogging?

Selly: O întrebare la care nu o să răspund niciodată, știți foarte bine asta. Nu consider că e important și trebuie dezvăluit. Fiecare are informația asta și o ține pentru el? Ce salariu ai? Spun ca idee, nu are o relevanță atât de mare. Sigur, pe unii oameni i-ar putea ajuta, dar nu e un lucru pe care să îl auzi de la cineva.

Vitalie Cojocari: În câți ani te vezi milionar?

Selly: Pentru mine, banii nu sunt un scop, sunt un mijloc ca să fac lucruri. Deci, eu când mă uit pe un grafic și măsor niște numere, sunt abonați și views.

Vitalie Cojocari: Dar cât de bogat vrei să fii?

Selly: Cât de bogat se poate. Dar nu fac lucruri cu scopul expres de a face bani, să am bani și atât. Îmi place ceea ce fac și consider că banii pe care îi câștig trebuie reinvestiți, o parte din ei trebuie păstrați, trebuie cheltuiți cu cap. Sunt un băiat normal care câștigă niște bani din ceea ce face.

Vitalie Cojocari: Niște bani mai mulți decât niște adulți.

Selly: Da, asta da. Banii te eliberează într-un fel și te ajută să faci ceea ce vrei să faci.

Vitalie Cojocari: Dar nu te strică?

Selly: Dacă ești prost te strică. Nu mi se pare. Am făcut bani cu timpul, teanc cu teanc, nu dintr-o dată. Există într-adevăr un pericol, în momentul în care există acești oameni care devin vedete peste noapte. Ai o faimă, niște bani, e o problemă de cum îi gestionezi. Am văzut reportaje despre oameni care au câștigat la loto și au pierdut tot. Dar când tu faci chestia asta gradual și câștigi constant venituri din ce în ce mai mari, știi și cum să îi câștigi, și cum să îi cheltui și cum să îi investești.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer