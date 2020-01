Câte zile din viaţă pierd bucureştenii în trafic. "Intervalul negru": miercuri, între 17 şi 18

În fiecare an, șoferii din București pierd 9 zile și 11 ore din viață în blocajele din trafic. Mai mult decât vecinii din Ungaria și Bulgaria și chiar mai mult decât egiptenii.

Este rezultatul unui studiu făcut de o companie globală de sisteme de navigație care a analizat traficul din zeci de țări.

„Mai degrabă o lună, nu o săptămână, o pierdem în mașină”, spun șoferii, care fac haz de necaz și spun că au deja o viață paralelă în timp ce stau nemișcați la volan.

Bucureștiul este pe podium, dar pe cel nedorit.

Studiul făcut în 416 orașe din 57 de țări arată că suntem pe locul locul 14 la rata blocajelor în trafic, alături de Mexic, Bangkok și Mumbai. I-am depășit și pe șoferii din capitala egiptului, pe bulgari, olandezi și unguri.

La nivel european, ne situăm pe locul patru în topul țărilor unde șoferii înaintează cu viteza unui melc, după Moscova, Istanbul și Kiev.

În fiecare an pierdem 227 de ore în trafic. Adică nu mai puțin de 9 zile și 11 ore. În acest timp, de exemplu, am putea să facem de nouă ori drumul din Bucuresti la Paris cu mașina. Sau putem ajunge de aici până în Austria pe jos. Am putea să urmărim 113 filme, să tricotăm 57 de căciuli și 10 pulovere.

Cea mai grea zi pentru șoferii bucureșteni ar fi miercuri între 5 și 6 seara, dar foarte aglomerat este și între 6 și 8 dimineața și în intervalul orar 16-18. La aceste ore de vârf parcurgem un drum de 30 de minute în peste 61.

În unele cazuri, ajungi mai repede pe jos din punctul A în punctul B decât cu mașină. Am încercat și noi acest lucru pe o distanță de un kilometru. Am mers 650 de metri și am ajuns în 3 minute și 50 de secunde, iarmașina în 7 minute și 10 secunde.

Și lucrurile nu se îmbunătățesc. Avem o creștere cu 4% a indexului de congestie, adică a blocajelor, față de 2018.

