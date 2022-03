Câte licențe de taxi vor fi atribuite pentru Capitală. Condițiile de obținere, din ce în ce mai restrictive

1850 de licențe de taxi vor fi atribuite șoferilor din Capitală, iar clasificarea va fi făcută în funcție de punctele obținute.

Taximetriștii care au autoturisme electrice, hibrid sau Euro 6 vor avea prioritate. Nu vor obține autorizaţie cei cu o mașină poluantă, mai veche de 5 ani.

Mai este însă mult până când și mijloacele de transport în comun vor fi „verzi”. Primele autobuze electrice ar putea circula în București către finalul anului.

Vechimea mașinii, gradul de poluare și cel de protecție a pasagerilor sunt doar câteva dintre criteriile prin care vor fi departajați şoferii.

Primii 1850 care obțin cele mai multe puncte vor primi licențele de taxi.

De pildă, un autoturism care are un 1 an primește 6 puncte, iar unul cu o vechime între 4 și 5 ani - 2 puncte. O mașină cu aer condiționat primește 20 de puncte, una fără zero puncte. Pentru plată cu cardul se primesc alte 15 puncte.

Criteriile de departajare s-au schimbat față de anii trecuţi. De exemplu, acum o maşină cu normă de poluare euro 6 va primi doar 5 puncte, fata de 10, câte primea în trecut. Iar una electrică va primi 20 de puncte."

Ghișa Mihai- Federația Operatorilor Români de Transport: „Automat mașinile electrice și cele hibrid vor avea prioritate față de cele normale, transportatorii vechi vor avea un punctaj mai mare din cauză că sunt în domeniu, cei noi vor avea un punctaj mic și atunci se poate aștepta la un moment dat ca o mașină cu benzină să câștige în fața uneia electrice sau hibrid"

Începând cu acest an, primăria va monta câte un sistem gps în fiecare taximetru. Cu toate acestea, oamenii preferă serviciile de ride-sharing și evită taxiurile - de vină este starea lor uzată.

Client: „Foarte învechite, la ride-sharing, de exemplu, sunt maşini destul de bune, chiar m-am mirat să văd că sunt mașini noi nouțe"

„Foarte vechi, multe dintre ele foarte uzate, ruginite" spune altcineva.

Nici transportul în comun nu stă prea bine la acest capitol, însă până anul viitor, Capitala ar putea fi mai verde, spune primarul, Nicușor Dan.

Nicușor Dan - primarul Capitalei: „Avem în desfăşurare achiziția a 100 de tramvaie care o să înceapă să vină din această vară. Am terminat licitația și acum sunt evaluate ofertele pentru 100 de autobuze electrice, ieșim foarte curând cu achiziția a 100 de troleibuze".

Societatea de transport deține doar 130 de autobuze hibrid, din cele aproximativ 1400 care circulă zilnic.