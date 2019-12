Cât de mult vor cheltui românii pe cadouri anul acesta. "Sunt pe stilul de a da toţi banii"

Au mai rămas două săptămâni până când Moș Crăciun va ajunge în casele celor care au fost cuminți.

Așa că ajutoarele bătrânului darnic au umplut încă de duminică târgurile de sărbători în căutare de cadouri. Cele mai multe cereri au fost din nou pentru îmbrăcăminte, însă pictate cu mesaje personalizate. Bineînțeles și bijuteriile, ori jucăriile din lemn au avut prioritate. Față de anul trecut, românii și-au stabilit un buget chiar și cu 20% mai mult pentru cadouri.

Un furnicar de oameni, peste 80 de stand-uri strălucitoare și o atmosferă de sărbătoare. Clădirea The Ark din Capitală s-a transformat duminică în casa lui Moș Crăciun.

De la jucării și obiecte vestimentare până la decorațiuni de Crăciun, toate au fost la preț redus, așa că pungile clienților s-au umplut repede.

Reporter: „Ce faci aici?”

Fetiță: „Bine, la cumpărături. Am cumpărat jucării să îmbrac păpușile.”

Reporter: „Ce mai e de vânzare pe aici?”

Fetiță: „Haine, bijuterii.''

Mamă: „Sunt pe stilul de a da toți banii pe cadouri.''

Cerceii în formă de fulgi de zăpadă, ori pandantivele cu zodii inspirate din portretele lui Picasso au fost extrem de apreciate. Însă designerii au și alte propuneri.

Raluca Leafu: „Noi am creat pentru Crăciunul acesta o cutie creativă. Poți să-ți faci singur colierul. În fiecare căsuță ai un element și la final îți iese un colier. E un cadou-experiență.''

Și Ioana a gândit pentru sărbători seturi pentru întrega familie.

Ioana Vlăsceanu Tudor: „Body-uri cu „primul meu Crăciun” sau „cea mai cuminte” și ''cred în Moș Crăciun''. Culorile speciale pentru textile nu sunt toxice pentru bebeluși. Avem și pentru doamne rochii pictate manual.''

''Mi-e bine'' sau ''Mi-e somn'' sunt doar două dintre mesajele de pe bluzele pe care Dana le-a vândut cel mai bine.

Reporter: „Ce găsim la tine?”

Dana Păun: „Găsim dragoste, magie și mai găsim relaxare. Oamenii caută acum lucruri strălucitoare și la mine caută mesaje cu care să se identifice.''

Femeie: „Avem genți de petrecere. Sunt din piele naturală, piele ponei și toate acesoririle sunt din zamac.''

Andreea Esca: „Am văzut multă lume care cumpără ghete, genți, haine de blană, pardesiuri. Am probat un ceas. Uite, sunt cu eticheta, nu sunt hotărâtă încă. Am și colierul pe care îl iau. Cumpăr mai ales cadouri pentru că sunt niște jucării foarte frumoase din lemn pentru copii și vreau să le iau finilor mei și văd și bijuterii frumoase. Cred că o să-i placă mamei mult. Am găsit și pentru tata ceva.''

La un alt târg, 50 de țări și-au expus mâncarea specifică de sărbători, dar și obiectele realizate manual.

Bărbat: „E un material tipic nigerian, e perfectă pentru Crăciun.”

Femeie: „Poate fi luat drept cadou de Crăciun pentru copii un animăluț apreciat și iubit de poporul chinez. Crăciun fericit!”

Reporter: „Este un lucru la care țineți foarte mult de Crăciun în Peru?”

Femeie: „Mâncăm curcan și foarte important, la ora 12 noaptea ne îmbrățișăm.''

Femeie: „Avem murături coreene, sunt un fel de ceapă cu morcov, marinate în sos cu soia.''

Delia Sfetcu: „Noi cumpărăm unii de la alții și toate încasările sunt donate. Ajutăm copii, bătrâni, oamenii străzii, persoane cu dizabilități.''

Bineînțeles, România și-a înșirat tot arsenalul greu.

