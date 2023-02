Cât cereau medicii de la pacienții cărora le implantau dispozitive luate de la morți. Unii nici nu aveau nevoie de ele

În plus, i-ar fi pus să le plătească ca fiind noi. Uluitor în comportamentul doctorilor este că unii dintre pacienți nu aveau nevoie de montarea unui stimulator cardiac, dar ca să fie convinși li se dădeau medicamente care le răreau bătăile inimii.

Propurorii spun că o parte dintre pacienții care au primit stimulare și defibrilatoare cardiace extrase de la oameni morți au suferit ulterior infecții și le-a fost pusă viața în pericol.

Anchetatorii au descoperit că în jur de 170 de pacienți au primit stimulatoare cardiace și defibrilatoare recuperate de la cadavre.

Un medic, angajat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași - cel mai mare din regiunea Moldovei - și un altul de la Spitalul Militar de Urgență Sfânta Maria din Brașov sunt bănuiți de anchetatori că au făcut intervențiile chirurgicale.

Procurorii spun că totul s-a făcut cu încălcarea procedurilor medicale de lucru și a indicațiilor de utilizare a dispozitivelor medicale cardiace.

Medicii cereau între 2.000 și 3.000 de euro pentru fiecare dispozitiv luat de la morți și pus ca nou

Iată care era mecanismul de lucru, investigat acum. Cei doi doctori cardiologi aveau cunoștință de bolnavii care au implantate dispozitive cardiace.

Când unul dintre aceștia murea, cu ajutorul altor cadre medicale le extrăgeau din corpul acestora și le sterilizau. Apoi, în listele lor de pacienți, îi căutau pe cei care aveau nevoie de stimulatoare ori defibrilatoare.

De la aceștia ar fi pretins între 2.000 de lei și 3.000 de euro ca să le implanteze dispozitivul extras dintr-un cadavru. Prețul cerut era ca pentru un dispozitiv nou -pe care oricum îl decontează Casa de Sănătate.

În spitalele în cei doi doctori lucrează astăzi s-au făcut percheziții. Mai întâi în Iași.

Elena Bejinariu: ”Procurorii au descins în secția de Cardiologie a spitalului și fac controale, în căutare de probe”.

În anchetă s-a aflat că nu toți pacienții la care au fost implantate dispozitivele medicale cardiace recuperate de la cadavre ar fi avut nevoie de acestea.

Lor li s-ar fi dat anumite medicamente pentru ca inima să le bată mai rar și să îi convingă astfel că au nevoie de un stimulator cardiac.

În unele cazuri, pacienții care au primit dispozitive cardiace extrase din cadavre au suferit infecții și au avut nevoie de internări repetate - spun surse din anchetă.

De ce sunt astfel de dispozitive de unică folosință

Tatăl unui bărbat a primit acum doi ani, în Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, un stimulator cadiac. De câteva zile este din nou internat.

”Reporter: Nu v-a spus cum va fi procedura?

Bărbat: Nu, nu mi-au spus. Noi vrem ca pacientul să fie bine.

Reporter: Ce părere aveți acum, că ați aflat asta?

Bărbat: Nu mă mai miră nimic”.

Anchetatorii verifică și dacă printre pacienții care au primit stimulatoare și defibrilatoare cardiace extrase din cadavre sunt și unii care din acest motiv au decedat.

Alexandru Mischie, doctor în medicină, șef Secție Cardiologie Intervențională Spitalul Montlcon, Franța: ”În țările de Vest, aceste dispozitive, în momentul în care sunt recuperate de la persoane decedate, aceste dispozitive sunt distruse și cred că aceeași regulă există și în România. Pentru că, pe de-o parte, există riscul de reinfecție major. Resterilizarea se face foarte greu sau poate fi chiar imposibilă. Prin absurd, dacă totuși reușești să fie sterilizate aceste materiale, ele nu vor mai funcționa corespunzator. Vor exista anumite anomalii în funcționarea lor, pe termen mediu și lung”.

Din cauza acestor riscuri, producătorii de dispozitive medicale cardiace precizează clar că sunt de unică folosință.

Nouă persoane implicate în practicile ilegale din spitale au fost duse la audieri, la Poliția din Iași.

Ministerul Sănătății: ”Fiind o anchetă penală în curs de desfășurare, nu putem oferi alte informații sau detalii suplimentare. Ministerul Sănătății desfășoară permanent activități de prevenire și de combatere a actelor de corupție care pot pune în pericol funcționarea sistemului sanitar și siguranța pacienților”.

O parte din banii câștigați au fost investiți într-o vilă fără autorizație, la Iași

Ministerul Sănătății, instituție în subordinea căreia se află spitalul Sfântul Spiridon din Iași, a transmis că nu poate oferi informații despre ancheta și a dat asigurări că desfășoară permanent activități de prevenire a actelor care pot pune în pericol siguranța pacienților.

Teodora Puzdrea: ”La Spitalul Militar din Brașov nu treci de poartă. Conducerea unității a refuzat să răspundă întrebărilor noastre”.

Reprezentanții unității sanitare au precizat ulterior că au deschis o anchetă internă.

Cei doi medici vizați de anchetă sunt bănuiți și de faptul că au folosit o parte din banii pe care i-au câștigat în urma intervențiilor chirurgicale verificate de anchetatori o cabană în Movileni, Iași - într-o arie protejată a zonei cunoscute drept Delta Moldovei.

Și la primăria de acolo s-au făcut percheziții.

Dan Constantin Hodoroabă, primar Movileni: ”Noi nu am eliberat niciun document pentru a construi acea cabană. Noi când am aflat, am dat ordin de sistare a lucrărilor”.

Audierile în acest caz continuă.

Dată publicare: 17-02-2023 19:02