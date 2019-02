Casa arbitrului Adrian Porumboiu, amenințată de un incendiu puternic: "Ne-am speriat"

Un incendiu puternic a mistuit, sâmbătă, o vilă, de lângă Vaslui. Scânteile ameninţau şi locuinţele din jur, printre care şi cea a omului de afaceri Adrian Porumboiu.

Proprietarul, un bărbat cu afecţiuni locomotorii, crede că dezastrul a pornit de la un șemineu, însă cauza exactă a incendiului va fi stabilită de pompieri.

În momentul în care flăcările au cuprins gospodăria, proprietarul se afla într-o cabană la câţiva kilometri depărtare de casă. Omul a fost anunţat de un vecin ca locuinţa lui a fost cuprinsă de valvătaie.

Proprietarul casei: "N-aş fi vrut asta, tocmai acum reparam. Tocmai acum am cheltuit ultima sută de lei, dar... . Nu am simţit semn de fum, am primit telefon că îmi arde casa, era prea târziu."

Pompierii au intervenit cu patru autospeciale şi o autoscară pentru a potoli flăcările şi pentru a salva vitele din gospodăriile învecinate.

Vecină: "Doamne dumnezeule, da, aşa este. Da. Suntem aici, sunt pompierii".

Proprietarii locuinţelor din jur au venit într-un suflet când au aflat ce s-a întâmplat.

Vecin: "Din ce am auzit, de la şemineu. Restul, nu ştim."

Reporter: "Aţi încercat să interveniţi?"

Vecin: "Da, am ajutat, la furtune, aici".

Vecină: "Este dezastru. Ne-au anunţat vecinii să venim. Foc, tot acoperişul, nu se vedea nici casa noastră."

Reporter: "V-aţi speriat?"

Vecină: "Groaznic, nici acum nu mi-am revenit".

Frigul şi vântul au îngreunat misiunea salvatorilor, care au rămas în zona până aproape de miezul nopţii pentru a se asigura că situaţia e sub control. Cauza exactă a incendiului va fi stabilită după anchetă pompierilor.

