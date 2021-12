Care sunt cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Suntem în top 10 Europa

Orașele României găzduiesc anul acesta unele dintre celei mai frumoase târguri de Crăciun din ultimii ani. Cel din Craiova se află chiar pe locul șase din Europa, după ce a fost votat de turiști pe un site specific.

Orașul din Bănie se află în fața unor orașe cu o tradiție mult mai bogată în acest sens, precum Bruxelles, Bruges sau Praga.

Iată care sunt cele mai frumoase târguri de Crăciun din România și Europa



Craiova

Aproape 18.000 de oameni au votat târgul de Crăciun din Craiova ca fiind cel mai frumos, pe site-ul European Best Destination, iar voturile l-au clasat pe locul 6, după Budapesta sau Viena.

La târgul de Crăciun din Bănie, vizitatorii au acces fără certificat verde. Căsuțele pictate manual își așteaptă clienții cu bunătăți specifice sărbătorilor de iarnă. De la turtă dulce, cozonac și vin fiert până la pastramă sau brânzeturi. Unii comercianți susțin că prețurile au rămas neschimbate de câțiva ani, deși materia primă s-a scumpit. Un pahar de vin fiert și o turtă dulce, costă 20 de lei. Accesul la târg este gratuit și nu este nevoie de prezentarea unui certificat verde sau a unui test covid negativ.

Brașov

Și Brașovul are un loc, anul acesta, în topul European Best Destinations. Nu pentru târgul de Crăciun, ci pentru bradul amplasat în Piața Sfatului. Bradul de anul acesta se află în top alături de cei din Berlin, Paris, Praga, Lisabona sau Varșovia. Are o înălțime de 26 de metri, aproximativ 50 de ani, și atrage toate privirile turiștilor. Bradul este impodobit clasic, cu globuri verzi, roșii, argintii și aurii, iar luminițele au culori calde. Accesul se face pe baza unui certificat verde sau a unui test antigen rapid.

Sibiu

Unul dintre cele mai apreciate târguri de Crăciun din țară, dar și din Europa, Târgul de Crăciun de la Sibiu a "furat" startul încă din 26 noiembrie. Târgul a ajuns la cea de-a 14 ediție iar în 2019 a fost considerat de jurnaliștii britanici cea mai atractivă destinație din Europa în sezonul de iarnă.

Bradul din Sibiu are peste 24 de metri înălțime și e încărcat cu peste 5000 de globuri, și beculețe colorate. În jurul său sunt 80 de căsuțe de lemn, doldora de dulciuri și jucării, un patinoar impresionant, o roată panoramică uriașă, un carusel de lemn pentru cei mici și un trenuleț care vă poartă prin vechiul burg.

Accesul este gratuit, pe baza unui certificat verde sau a unui test antigen rapid. În imediata apropiere a târgului de crăciun, s-a amenajat și un centru de vaccinare.

Cluj-Napoca

La târgul din Cluj-Napoca, pe lângă mirosul îmbietor de vin fiert și ciocolată caldă, oamenii se pot bucura de o nouă atracție: roata, acolo unde aproape în fiecare seară șirul de persoane aproape că nu se mai termină. Decorațiunile de anul acesta sunt și ele pe placul oamenilor.



Timișoara

La Timișoara a fost organizat, pentru prima dată, un parc al Crăciunului, pe o suprafață de zece hectare, la Muzeul Satului Bănățean. Printre casele tradiționale și-au făcut loc căsuțe din lemn, cochete și împodobite cu luminițe. Aici au loc zilnic ateliere, evenimente culturale și concerte.

Accesul se face pe baza certificatului verde, sau test antigen rapid.