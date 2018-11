Carambol pe DN1 din cauza unui câine: "Astea-s drumurile în România. Peste tot, animale"

Carambol pe DN1, marţi, în Prahova. Nouă maşini, printre care şi o ambulanţă privată, s-au ciocnit în lanţ după ce pe şosea a apărut brusc un câine. Unul dintre şoferi a frânat brusc, şi următoarele 8 autoturisme au intrat unul într-altul.

Mai multe ambulanţe şi echipaje ale pompierilor militari au ajuns la locul accidentului, iar circulaţia pe un sens al drumului a fost blocată circa două ore.

Câinele a ajuns pe carosabil în zona Băneşti. Un şofer l-a lovit, iar animalul s-a târât pe contrasens, de unde venea o altă maşină. Conducătorul auto a încercat să-l evite, şi a frânat brusc.

Dorin Bora, şofer: "Mi-a ieşit un câine în faţă am pus frâna vă daţi seama nu aveam cum să-l evit a ieşit într-un metru în faţă şi după aia m-am dus, am derapat şi am intrat în parapet."

Ceilalţi şoferi ce veneau din spate au intrat unii într-alţii.

Gabriel Iliescu, şofer: "N-am văzut nimica a fost ceaţă, m-am trezit cu maşina în faţă am frânat şi am intrat în el atât mai mult nu am ce să zic."



Gheorghe Mandache, şofer: "Celelate maşini au derapat şi au intrat una peste alta. Aşa sunt drumurile în România peste tot sunt animale, câini…asta-i România."



Doi dintre şoferi au fost răniţi şi duşi la spitalul de urgenţă din Ploieşti cu multiple traumatisme. În ambulanţă implicată în accident se aflau două paciente care mergeau la dializă.

Şofer: "Am trecut şi în spate a bubuit altul ăsta e. deocamdată mulţumim lu dumnezeu că suntem aşa cum suntem. Că vine altul peste tine."



Inspector Delia Iosif, Poliţia Rutieră Prahova: "Din primele cercetări se pare că accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării unei distanţe de siguranță. Două persoane au fost asistate medical şi transportate ulterior la spital."



În urma impactului traficul în zona a fost blocat mai bine de două ore. Însă şoferii grăbiţi au încercat să îşi continue drumul prin câmpul de lângă şosea.

