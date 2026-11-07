Informaţiile sunt false şi special concepute pentru a produce disensiuni între reprezentanţii MAI şi cetăţeni, avertizează sâmbătă sursa citată.

''Atenţie! Pentru a preveni să deveniţi victimă a tentativelor de manipulare şi postărilor maliţioase, vă informăm asupra unei campanii susţinute cu postări care incită împotriva forţelor de ordine. Informaţiile sunt false şi special concepute pentru a produce disensiuni între reprezentanţii MAI şi cetăţeni. Nu distribuiţi astfel de postări!'', se arată pe pagina de Facebook a MAI.