Câmin de bătrâni din Arad cuprins de flăcări. În clădire se aflau nouă persoane

Clipe de panică vineri, la un cămin de bătrâni din judeţul Arad, care a luat foc. Flăcările au cuprins prima dată acoperişul clădirii.

Nouă pacienţi şi trei angajaţi se aflau înăuntru şi au reuşit să iasă la timp din construcţia care ardea.

Focul s-a aprins la acoperiş, însă s-a extins rapid. În plus, flăcările ameninţau să ajungă şi la construcţiile învecinate.

Echipaje de pompieri din mai multe localităţi au fost trimise imediat la Pâncota, unde ardea căminul de bătrâni. Tot dezastrul a pornit de la un cablu care alimenta maşina de spălat.

Petru Stepan, pompier voluntar Pancota: ”Ardea foarte tare când am ajuns noi nu am putut intra doar până la jumătatea curţii că era fum puternic, negru, căldura care se degaja, nu te puteai apropia la 10 metri, dar cu jetul uşor-uşor am avansat, am salvat corpul din stânga. Erau flăcări mari de 10 metri...”

Maior George Pleşca, ISU Arad: ”După aproximativ 45 de minute s-a reuşit limitarea şi localizarea incendiului.”

O parte a căminului de bătrâni a fost distrusă în incendiu. Patru camere, anexe şi o parte mare din acoperiş au ars complet.

