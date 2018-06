Clădire istorică celebră din Glasgow, distrusă de un incendiu. VIDEO

Informații despre Reclamele Twitter și confidențialitate

Flăcările au izbuncinit vineri seară, la puţjn timp după ora 23:00, extinzându-se la un club din apropiere, fără însă a se înregistra victime.

La intervenţie au participat peste 120 de pompieri.

Breaking: Major fire continues to blaze through the Mackintosh building at Glasgow School of Art. Smoke from the fire can be seen from miles away. pic.twitter.com/z3KX1NiOqA