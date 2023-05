Bucureștiul, împânzit de stâlpișori antiparcare. Reacțiile șoferilor când au aflat că nu mai pot parca pe trotuare

Pentru șoferi, Administrația Străzilor promite să amenajeze peste 80.000 de locuri publice de parcare. Nu știm însă când vor fi și gata.

Autoritățile au început încă din anul 2021 să monteze stâlpi anitiparcare pentru a elimina maşinile de pe trotuare și pentru a proteja traficul pietonal. Spun că primesc zilnic sesizări de la pietoni nemulțumiți, astfel că vor să finalizeze proiectele cât mai repede.

Marian Bărăgău, Director Administrația Străzilor: „Încă de anul trecut sau chiar din 2021 am început eliberarea trotuarelor şi montarea stâlpișorilor. În 2021 și 2022 am achiziţionat undeva la 10.000. Anul acesta am montat 3.000. Vrem să depășim cel puțin 10.000 de stâlpi. Anul acesta încercam să şi externalizăm acest serviciu ca eliberarea trotuarelor să se facă cât mai alert.”

În lunile care urmează, angajații Administrației Străzilor vor monta stâlpi antiparcare, pe Splaiul Independenței, în Zonele Centrale, dar și pe Bulevarde precum Lascăr Catargiu, Ion Mihalache, Nicolae Bălcescu.

În paralel, Compania Municipală de parking a transmis că vor amenaja în viitor peste 80.000 de locuri publice de parcare, în special în zona centrală a orașului.

Șoferii care au parcat până acum pe unele trotuare nu vor mai putea face acest lucru. Trotuarele vor fi redate pietonilor, iar maşinile vor putea staţiona doar contra cost. Compania Municipală de Parking va trasa locuri de parcare, cu tariful de 5 lei pe oră. În cazul în care vor parca neregulamentar, maşinile vor fi ridicate, iar șoferii vor trebui să plătească 550 de lei pentru a-și recupera mașina.

Pe lângă cei 550 de lei care înseamnă taxe de ridicare, transport și depozitare șoferii vor primi și o amendă pentru parcare neregulamentară. Iar cei care întârzie să-și recupereze maşina vor plăti 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare.

Chiar dacă nu vor putea lăsa mașina oriunde doresc, șoferii sunt mulțumiți de noile măsuri.

Șofer: „Da e bine să nu mai parcăm pe trotuare, asta e clar. Aşa e normal să fie. Nu ştiu, când ai copil mic şi vrei să umbli cu copilul pe trotuar și trebuie să mergi printre mașini, e jignitor și trist.”

Șofer: „Sper să apucăm ziua în care vom putea putea parca în locurile de parcare pe care le vor face ei. Se lucrează peste tot în București, dar parcă totul stă pe loc.”

Până se vor crea locurile de parcare, Poliția Locală acordă zilnic amenzi şoferilor care parchează neregulamentar.

