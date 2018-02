Bomboane de ciocolată umplute cu slănină, lansate de un cofetar din Iaşi

Idee ingenioasă a unui cofetar ieşean, care a făcut dulciuri cu slană.

Un cofetar din Iaşi a prezentat, sâmbătă, la un concurs organizat la Cluj-Napoca în cadrul festivalului SlanăFest, bomboane de ciocolată cu miez din slănină maturată şi un tort cu ciololată şi bacon prăjit. Bucătarul a primit cupa la categoria produse pe bază de slănină, scrie Ziarul de Iaşi.

Cofetarul Mihaela Ulman, care a creat aceste produse, a explicat cum i-a venit ideea: ”Eu sunt cofetar şi, pentru că am decis să particip la SlanăFest, a trebuit să găsesc ceva legat de slănină. A fost o provocare pentru mine şi am încercat să combin ciocolata cu slănina, să iasă un produs care să fie la înălţimea concursului. Am prezentat bomboane de ciocolată aromată, iar miezul este slănină maturată, cereale făcute din bacon prăjit şi caramel sărat, prăjitură cu foi în untură şi un tort de ciocolată, bere neagră şi bacon prăjit şi nucă prăjită. Pe tort am pus şi nişte purceluşi roz din pastă de zahăr, în ton cu evenimentul”, a spus Ulman.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer