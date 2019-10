Blocaj în selecția comisarului european pentru România. Ce se întâmplă cu candidatura lui Dan Nica

"@vonderleyen nu a acceptat propunerea Ungariei pentru funcția de comisar european în persoana lui Oliver Varhelyi deoarece încă așteaptă o nominalizare din partea României. Ursula von der Leyen l-a intervievat pe Dan Nica mai devreme și l-a respins. Cu toate acestea, Bucureștiul insistă să-l nominalizeze. #impas", este mesajul postat, marți seară, pe Twitter, de jurnalista ungară Katalin Halmai, de la Bruxelles.

.@vonderleyen has not accepted yet the nomination of Hungarian @OliverVarhelyi to be candidate for Commissioner because she is still awaiting for the Romanian nominee. UVL interviewed Dan Nica earlier & rejected him. Nevertheless Bucharest insists on his nomination. #deadlock