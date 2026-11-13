Dintr-o singură familie sunt angajate 20 de persoane, iar din alta, 16. În total, verificările făcute după intrarea STB în insolvență arată peste 4.800 de legături de rudenie între angajați. Aproape 800 dintre salariați au primit preaviz de concediere în urma procesului de reorganizare.

Societatea de Transport București a intrat în insolvență în luna septembrie, după ce a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei.

În urma verificărilor, administratorul judiciar a identificat mai multe nereguli, inclusiv peste 4.800 de legături de rudenie între angajații companiei, dintr-un total de 10.000 de salariați. Peste 1.400 erau soț și soție.

Remus Borza, administrator judiciar al STB: „STB este o societate de familie, nu aș vrea să spun a clanurilor, că iar o să fiu interpretat. Vedeți și dvs., 4.876 de salariați sunt rude. O să vedeți în stânga jos, sunt câteva familii, sunt mult mai multe, fiecare familie are peste 10 membri angajați. Avem un fruntaș, familia, i-am pus doar inițiala, R, cu 20 de salariați. În vechiul contract colectiv de muncă era chiar criteriu de angajare, aveai prioritate dacă aveai o rudă salariată în STB, trecea tot clanul după tine, până la a șaptea spiță”.

Din noua organigramă dispar aproximativ 1.700 de posturi, dintre care 900 erau deja vacante.

Cheltuielile cu salariile ajung la peste 1,2 miliarde de lei anual și reprezintă 68% din veniturile societății.

Corespondent Știrile ProTV: „Printre angajații disponibilizați sunt și 120 de șoferi de autobuz și troleibuz și 50 de vatmani. Potrivit administratorului judiciar, au fost vizați cei cu rezultate slabe la evaluări, abateri disciplinare, cum ar fi consumul de alcool sau accidentele repetate, dar și angajații implicați în dosare penale, cum ar fi cele privind furtul de combustibil. Pe listă se află și șoferii care au abuzat de concediile medicale. Anul trecut, la nivelul întregii companii, s-au adunat peste 177.000 de zile de concediu medical. Puse cap la cap, înseamnă 484 de ani”.

Administratorul judiciar vorbește și despre zeci de sporuri și indemnizații pentru angajați, dar și de achiziții făcute la suprapreț.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Dacă nu ceream insolvența STB, aceste datorii nu mai erau un miliard, două, trei, erau cinci, cu penalități de 0,5% pe zi. Asta vreau să le transmit șoferilor, vatmanilor: zic de ce ați băgat STB în insolvență și nu ați plătit subvenții, pentru că nu fi ajuns niciodată, nici la calendele grecești, banii Bucureștiului”.

Contactați pentru un punct de vedere, sindicaliștii au transmis că toate sporurile s-au acordat după principiile legii.

În prezent, biletul STB, în București, costă 3 lei și este valabil 90 de minute pe toate liniile de suprafață, în timp ce în Brașov și Timișoara costă 5 lei, iar în Cluj-Napoca, 7 lei. Pentru reducerea cheltuielilor, administratorul judiciar propune o scumpire, dar primarul Capitalei anunță că, deocamdată, nu este luată în calcul. Este în discuție și eliminarea curselor de noapte, cu excepția liniei 100, spre aeroport.