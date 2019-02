Bătrân spulberat de un microbuz cu pasageri. Pe unde circula victima

Sfârşit brusc pentru un bărbat de 63 de ani din Bistriţa Năsăud. A fost spulberat de un microbuz cu pasageri în timp ce mergea pe marginea drumului. Poliţiştii au o anchetă şi încearcă să afle cine se face vinovat de accident.

Bărbatul de 63 de ani mergea pe marginea drumului, la intrarea în comună Coşbuc, în momentul în care a fost lovit violent de un microbuz cu remorcă care transporta mai multe persoane.

Şoferul, în vârstă de 45 de ani, spune că victima i-a sărit în faţă şi nu a mai putut s-o evite.

Localnic: "Am auzit ceva bubuitura mare aici şi când am ieşit afară era venit şoferul la omul acela. Nu am ştiut dacă l-a călcat sau nu. "

Imediat la faţa locului au venit salvatorii.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU BN: "Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare însă din păcate după aproximativ 40 de minute medicul care încadrează echipajul de terapie intensieva mobile smurd a fost nevoit să îi declare decesul."

Diana Pintea, purtător de cuvânt IPJ BN: "Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs accidentul rutier."

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi nu băuse alcool înainte să se urce la volan.

