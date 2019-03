Baschetbalist de la CSU Sibiu, dus la poliție în timpul protestului #șieu

Facebook.com

Un baschetbalist de la echipa CSU Sibiu a avut parte de o surpriză neplăcută în timp ce participa la protestul de 15 minute, vineri, în centrul orașului.

Brosser Wilhelm a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum a fost dus la poliție, împreună cu alți doi șoferi, pentru că a participat la protestul #șîeu.

„Au venit jandarmii să ne zică să mutăm mașinile și, vă dați seama, când vezi un organ al legii, respecți ceea ce zice. Și am vrut să ne mutăm mașinile, dar nu am apucat, pentru că imediat au venit cei de la Rutieră. Nici nu s-au prezentat, ne-au cerut actele și să îi urmăm la Secție. Noi i-am întrebat politicos ce am făcut, ei au zis că blocăm o arteră pricipală. Dar nimeni nu se plângea de asta, toată lumea era solidară. Toți protestau alături. Pentru că toată lumea își dorește același lucru”, a declarat Brosser Wilhelm.

Jucătorul CSU Sibiu spune că i-a urmat la Secție pe polițiști, unde I s-a întocmit un process verbal pentru parcarea sau staționarea ilegală, pentru care a primit o amendă de 435 de lei și două puncte de penalizare.

“Am fost chemat înăuntru, în procesul verbal scria că o să primesc amendă deoarece am parcat ilegal și am blocat o arteră principală și m-au întrebat dacă am mențiuni. Dar nu erau legate despre felul în care am parcat, ci despre protest. Că e un protest pașnic, că lumea e solidară“, a povestit tânărul.

Jucătorul a menționat că a refuzat să semneze procesul verbal și probabil va ajunge în instanță.

“Pe ei îi interesa dacă am mențiuni la ceea ce au scris, așa că le-am zis că nu. Și le-am zis că nu semnez amenda. Acum rămâne să vedem ce se întâmplă, probabil că o să ajungem în instanță”, a mai spus Brosser Wilhelm.

După incident, baschetbalistul a primit mai multe mesaje de susține pe pagina de Facebook.

