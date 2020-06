Barul din Capitală care a introdus "Taxa Covid" a fost amendat cu 10.000 de lei

Măsurile de siguranţă, dar şi cele de distanţare socială, le-au crescut semnificativ costurile proprietarilor de terase, care îşi fac diverse strategii, pentru a le acoperi.

Unii au mărit preţurile, însă patronul unui local din Capitală chiar a trecut pe bon o aşa-numită "taxă covid". Nu este o soluţie, susţin cei din industrie, iar Protecţia Consumatorilor l-a şi amendat pe administrator pentru practici comerciale incorecte.

Barul se află într-un pasaj acoperit din Centrul Vechi al Capitalei şi are 12 locuri pe terasă. Taxa Covid-19, în valoare de 5 lei, a apărut pentru a acoperi pierderile, spun administratorii locului. Barul a fost închis săptămâni la rând, iar administratorii au rămas fără bani pentru cheltuieli şi salarii.

Administratorul barului: "Toate astea acumulate, ne-au îngreunat foarte mult activitatea şi ne-au determinat să recurgem la o astfel de soluţie pe o perioadă de 6 zile. În dată de 1 iunie am introdus-o când am început activitatea şi am renunţat în dată de 6."

Marți, inspectorii pentru Protecţia Consumatorilor au fost acolo. În urma controlului, firma a fost amendată cu 10.000 de lei pentru aceasta taxă Covid-19, considerată, comercial vorbind, o practică incorectă, clientul nefiind informat de la bun început de existenţa ei.

Administratorul barului: "A a existat chiar şi un anunţ pe uşă în această privinţă, iar toţi clienţii au fost înştiinţaţi chiar înainte de a li se prelua comanda."

Reprezentanţii Fiscului susţin că această taxă Covid-19 nu are niciun suport legal. Dar că poate fi considerată preţul unui serviciu. În cazul în care clientul nu este înştiinţat despre acest cost, se poate adresa Protecţiei Consumatorilor.

Patronatele din industria ospitalităţii spun că nu sunt de acord cu introducerea unei astfel de taxe Covid pentru clienţi şi că ,deşi fiecare proprietar de terasă îşi ia propriile decizii, recomandă ca cel puţin în perioada următoare, preţurile să nu fie majorate. Pe de altă parte, cer guvernului măsuri concrete de sprijin. În prezent, 30% dintre angajaţii acestei industrii risca să rămână fără un loc de muncă.

Terasele au fost redeschide la 1 iunie, dar cu măsuri de distanţare socială, ceea ce a redus semnificativ numărul de mese. De exemplu, un antreprenor, din cele 500 de locuri, acum mai are 200 funcţionale. La toate acestea se adăugă, costurile măsurilor de siguranţă.

Radu Dumitrescu, proprietar restaurant: "Pentru că avem trei restaurant deschise, cheltuielile sunt foarte mari: mă refer la cheltuielile cu dezinfectnatul pentru suprafeţe şi pentru mâini, echipamente de protecţie, se ridică udneva la 10.000 de euro."

Într-un restaurant, din cele 80 de locuri de terasă, acum sunt 50. Banii plătiţi pentru dezinfectanţi, mănuşi sau măşti, reprezintă în jur de 20% dintre cheltuieli.

Niki Enache, proprietar restaurant: Se spală terasele cu clor, în interior, o dată la 2-3 ore se desinfecteaza mânere uşi. Bani, timp, încă un angajat în plus.

Reporter: Cu cât au crescut costurile, cheltuielile?

Niki Enache: Cu 20-30 la sută.

Aproximativ 400.000 de oameni lucrează direct sau indirect în HORECA, adică în hoteluri, restaurante şi catering.