Bărbatul din Galați care a lovit un copil și a fugit a fost prins. Unde a ascuns mașina

Șoferul fugar era căutat de luni. Accidentul s-a produs seara, în localitatea Frumușița. El a lovit cu mașina un copil de 8 ani care era pe bicicletă și, fără să se uite în urma lui, a fugit de la locul accidentului. Patru zile l-au căutat oamenii legii.

L-au găsit dimineață în casa unor prieteni. Bărbatul are 36 de ani și nu are permis de conducere. Mai mult, mașina pe care o conducea are numere de înmatriculare false.

A fugit pentru că s-a speriat

Individul i-a condus pe anchetatori într-o pădure unde a ascuns mașina. Le-a spus oamenilor legii că s-a speriat și de asta s-a ascuns. Autoturismul era grav avariat, pentru că bărbatul a circulat pe un teren agricol și pe un drum forestier.

Bărbatul a fost reținut 24 de ore si urmează sa fie prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 23-06-2023 13:28