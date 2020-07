Bărbatul din Cluj, bănuit că şi-a omorât fiul în vârstă de 8 ani a fost prins

Bărbatul din judeţul Cluj bănuit că şi-a omorât fiul în vârstă de 8 ani a fost prins aseară.

Băieţelul dat dispărut în urmă cu 4 zile a fost găsit ucis în maşina tatălui său. Iar părintele este principalul suspect în această crimă oribilă.

Copilul ar fi trebuit să se întoarcă, împreună cu tatăl său, dintr-o vacanţă în Ungaria. Dar pentru că nu a mai apărut, mama lui a anunţat poliţia.

După mai multe ore de căutări, tatăl a fost găsit sub un pod, cu mai multe răni pe corp, încercând să îşi ia viaţa. A fost dus la spital, în stare stabilă.

S-au mobilizat forțe impresionante pentru a-l găsi pe bărbatul bănuit că şi-ar fi ucis propriul fiu. Sute de poliţişti cu câini special antrenaţi, jandarmi, dar şi voluntari au fost pe urmele lui pe dealuri şi prin satele din apropiere.

După ore întregi de căutări, tatăl copilului a fost găsit lângă un pod. Bărbatul ar fi încercat să-şi pună capăt vieţii însă poliţiştii au reuşit să ajungă la el şi a fost dus de urgenţă la spital cu ambulanţa.

Un adolescent a fost cel care l-a zărit pe bărbatul de 46 de ani, în localitatea Filea de Jos. Imediat a avertizat patrula de poliţişti.

Martor: „L-am văzut şi am rămas vreo 10 secunde aşa nu mai ştiam ce să zic, după am strigat şi prima maşină a mers repede la el şi i-a pus pistolul la cap. Eu l-am văzut prima dată şi nu am mai ştiut ce să zic, am rămas blocat”.

Căutările i-au alertat şi pe localnici.

Localnică: „De trei ori au fost maşinile până acolo la noi. Am auzit că aici sub pod l-a găsit. l-au căutat pe toate dealurile aici”.

Bărbatul a fost adus cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. Era conştient, însă nu a schiţat niciun gest.

Potrivit anchetatorilor, tatăl copilului şi-ar fi recunocut oribila faptă. Mai mult, poliţiştii spun că din primele date oferite de medicii legişti, exista indicii potrivit cărora băiatul ar fi fost ucis în urmă cu mai bine de 24 de ore.

Bărbatul are mai multe răni pe corp şi a fost preluat de medici. Acesta are nevoie de îngrijiri medicale însă este stabil. În tot acest timp este păzit de poliţişti iar atunci când starea lui de sănătate va permite, va ajunge în fata anchetatorilor, pentru audieri.

În tot acest timp, mama băiatului care l-a dat dispărut în urmă cu 4 zile se află încă în stare de şoc. Cazul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar ancheta este în plină desfăşurare.