Bărbatul de 21 de ani care și-a ținut captivă fosta parteneră, într-un apartament din Sectorul 6, în timp ce o amenința cu un cuțit, a fost reținut.

Individul a fost audiat duminică noaptea mai bine de 7 ore. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că ar avea probleme psihice și nu și-ar fi luat medicamentele.

Duminică, forțele speciale ale Poliției au fost nevoite să intervină în forță, pentru ca femeia și copilul celor doi, în vârstă de numai un an, să fie eliberați. Lucrurile puteau degenera în orice moment.

Forțele speciale au intervenit de urgență

Bărbatul a fost scos în cătușe din sediul Secției 25 din Capitală, în jurul orei 4 dimineața, și a fost dus în arest. În fața anchetatorilor, a pus toată întâmplarea din ziua precedentă pe seama unei afecțiuni psihice.

Matei Cornel – avocatul inculpatului: „Din ce am înțeles, ar fi avut ceva pastile de luat pentru probleme psihice. Asta a declarat, a zis că vrea să facă o expertiză psihiatrică. A zis că a ținut ușa închisă doar ca să mai petreacă câteva momente cu copilul până în momentul în care poliția a spart ușa.”

Agenții Serviciului de Acțiuni Speciale al Poliției Capitalei au decis să intre în apartamentul din Prelungirea Ghencea după ce încercările negociatorilor de a-l calma pe bărbatul în vârstă de 21 de ani au eșuat. Cu doar câteva minute mai devreme, polițiștii fuseseră chemați în ajutor de o femeie care le-a relatat îngrozită că prietena ei fusese luată cu forța de fostul ei partener, băgată în apartament, unde individul s-a baricadat și a început să o amenințe cu un cuțit.

Comisar-șef de poliție Tican Ovidiu, șeful Poliției Sectorului 6: „Polițiștii Secției 25 au reușit să stabilească un contact cu victima, comunicând cu aceasta la intervale scurte prin ușă. Menționez faptul că în interiorul apartamentului, respectiv din verificările preliminare efectuate, a rezultat faptul că se află și un minor, copilul celor doi, minor care avea vârsta de un an. Ca urmare a tonalității pe care colegii mei o auzeau, folosită de victimă, și în baza experienței profesionale acumulate, și-au dat seama că victima poate fi amenințată și că vorbele pe care le spune sunt sub impulsul acelei amenințări.”

Agresorul avea ordin de protecție

Corespondent PRO TV: „Și cum lucrurile păreau să ia o evoluție, o turnură extrem de delicată pentru femeie, polițiștii s-au văzut nevoiți să intervină cu forța, mai ales că, pe parcursul acestor negocieri, acesta i-ar fi cerut fostei sale partenere să îi mintă pe polițiști, spunându-le chiar la un moment dat că, dacă nu se vor retrage din zonă, ea își va pune capăt zilelor. Așa au intervenit forțele speciale, bărbatul de 21 de ani a fost imobilizat și încătușat.”

Comisar de poliție Marius Gheorghe, șeful Secției 25 Poliție: „Față de agresor există un ordin de protecție emis de către instanță, fără monitorizare electronică. Pe 11 octombrie 2025, Secția 25 Poliție a fost sesizată cu privire la o violență domestică. La acea dată s-a emis un ordin de protecție provizoriu față de agresor.”

Bărbatul ar urma să fie supus mâine unei expertize psihiatrice, potrivit avocatului său.

