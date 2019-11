Bărbat rănit în stația de metrou Universitate. Ce i-a căzut în cap

Un bucureștean a fost transportat la Spitalul Universitar, vineri seară, după ce a fost lovit în zona capului de o bucată de plafon, în timp ce se afla în zona scărilor rulante în stația de metrou Universitate.

Potrivit poliției, un bărbat de 47 de ani, aflat în zona scărilor rulante, la stația de metrou Universitate, a fost lovit la nivelul capului de "elemente de construcție căzute din plafon".

Victima a fost transportată la Spitalul Universitar. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD.

Metrorex a anunțat constituirea unei comisii pentru a analiza ce s-a întâmplat.

"Metrorex informează că astăzi, la ora 16:53, in stația de metrou Universitate in timpul accesului dinspre Pasajul Universitate către peron, un călător a fost accidentat de un geam căzut din plafonul tavanului. Echipajul SMURD a sosit imediat la fața locului pentru a acorda primul ajutor. Călătorul accidentat a fost găsit in stare conștienta, cu o plaga ușoara la nivelul capului și a fost transportat la Spitalul Universitar. In urma acestui incident regretabil, la nivelul Metrorex se va constitui o comisie care va stabili imprejurarile ce au condus la producerea evenimentului", se arată în comunicatul Metrorex.

Citește și Reacția unui operator după ce o femeie a sunat la numărul de urgență să comande o pizza

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!