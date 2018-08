Bărbat din Mureș strivit de tractorul pe care îl conducea, sub privirile colegilor săi

Sfârşit cumplit pentru un bărbat de 49 de ani din Mureş! Omul a fost strivit de tractorul pe care-l conducea.

Tragedia s-a petrecut vineri dimineaţă, într-o pădure sub privirile îngrozite ale colegilor săi care lucrau alături de el. Aceştia au chemat imediat ajutoare, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic.

Incidentul s-a petrecut în satul Fițcău, din judeţul Mureş. Bărbatul, de 49 de ani, a pornit cu tractorul spre pădurea pe care o avea în proprietate. Locanicii spun că cel mai probabil s-a dus după lemne.

La un moment dat s-a dezechilibrat pe drumul accidentat și s-a răsturnat. Omul a fost prins sub utilajul de câteva tone.

Localnic: "Am văzut dimineaţa, cu trei tractoare au mers."

Reporter: "Era singur în tractor?"

Localnic: "A fost şi soţia lui în remorca."

Reporter: "De ce s-au dus în padure?"

Localnic: "Păi după lemne".

Femeie: "S-o răsturnat cu tractorul de acolo. Încă trei inşi au fost şi acolo a fost şi nevasta. Departe, sus, în pădure."



Localnic: "Noi am văzut când s-a suit în deal, după două ceasuri am auzit ce s-a întâmplat, trei tractoare au mers, o mers şi muierea. Eu am văzut când au mers la deal. Am auzit ca a murit cu tractorul, poate a băgat acolo pe drum rău."



Speriaţi, oamenii au chemat imediat ajutoare. Din cauza terenului accidentat, pompierii au fost nevoiţi să urce cu o şenilata.

Loc. Ciungan Ioan Sorin, Detaşamentul de Pompieri Reghin: "Am intervenit pentru descarcerarea unei persoane surpinsă sub un tractor. Intervenţia a fost dificilă întrucât vicitima a fost suprinsa chiar în vârful muntelui, am fost nevoiţi să intervenim atât cu detaşamentul de la Deda şi Reghin şi inclusiv cu șenilata. Am ajuns la locul intervenției, unde a fost extrasă victima, dar din păcate acesta era decedată."

Când a aflat vestea, soţia lui a intrat în stare de şoc şi a fost dusă de urgenţă la spital. Trupul bărbatului a fost coborât din pădure şi transportat la Reghin pentru autopsie.

Poliţiştii şi criminaliştii au deschis acum o anchetă. Bărbatul era tatăl a două fete.

