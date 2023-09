Avocatul patronilor stației GPL din Crevedia acuză: ”Am aflat din comunicate de presă”, ”am fost luați din stradă”

Patronii firmei Flagas, care deține stația GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, au fost reținuți marți seară pentru 24 de ore.

Ei sunt acuzați de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru. De asemenea, și firma pe care o dețin este cercetată penal, sub aceeași acuzație.

Avocatul Florin Cojocaru afirmă că procurorii au dat, prima dată, informații jurnaliștilor, iar el a aflat citind presa de pe telefonul mobil.

”În timp ce eram la proceduri în camera de anchetă și ni s-a adus la cunoștință calitatea de suspecți și reținerea în această calitate și în condițiile în care eu reprezint atât pe cei doi, asociația firmei, cât și societatea lor de gaz, am ajuns să cunosc din camera de anchetă, după ce s-au făcut aceste comunicări procedurale din media, accesând telefonul despre un comunicat de presă integral preluat de dvs. în care era prezentată situația cu cei doi clienți ai mei, nu suspecți, cum eram eu informat, ci în calitate de inculpați și aflam eu, ca avocat ales, tot din comunicatul integral al Parchetului General, preluat de presă, că cel de-al 3-lea client al meu, societatea in cauză, a fost și ea pusă sub urmărire penală, adică se efectuează în continuare urmărirea penală împotriva societății. Și uite cum am ajuns eu să aflu avocat ales din comunicate de presă, transmis către media”, a declarat avocatul patronilor firmei de gaz GPL.

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldată cu zeci de răniţi, se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine fiului primarului PSD din Caracal, Ionuţ Daniel Doldurea. Celălalt asociat este Cosmin Stîngă, reținut și el de procurori.

Avocatul se plânge acum că habar nu a avut că trebuia să se prezinte la Parchet în seara zilei de marți.

”Toți trei eram împreună, n-am avut niciun apel ratat, în afară de multe de la presă, de la Parchet, nu ne-a sunat nimeni de la organele de urmărire penală, nu ne-a sunat nimeni și eram așteptați jos. Când am coborât de la întâlnire, am fost sunat de reprezentanți ai dvs. să mă întrebe dacă nu mai ajungem la Parchet. Ne-am consultat cu toții telefoanele mobile, i-am sunast și pe ei și am văzut că n-aveam niciun apel ratat de pe la Parchet, n-aveam nici mail, deși datele de contact erau, n-aveam absolut nicio informare de la Parchet cu vreo citație” - mai spune Florin Cojocaru.

El este convins că ”s-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă”, respectiv ca justiția să se facă ”la televizor”.

”Și s-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă. Bineînțeles ca în loc să venim la un simplu telefon, pentru că am fost disponibil absolut tot timpul, în loc să venim la un simplu telefon, a trebuit, bineînțeles, să aflați dvs. mai întâi, probabil pe surse, noi, cei din urmă, după ce am fost luați din stradă, adică la ieșirea din clădirea în care am avut biroul.” - a mai spus el.

Tragedia de pe 26 august a avut loc în timp ce era efectuat un transfer de gaz între două cisterne, iar bilanțul dezastrului a ajuns la 5 morți și 53 de răniți.

Zeci de case din apropierea staţiei GPL au fost avariate, iar avocatul acuzaților susține că toți cei afectați vor fi despăgubiți.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 06-09-2023 08:07