Autospecială de pompieri, spulberată de un TIR: "Nu am văzut absolut nimic"

O autospecială a pompierilor a fost lovită violent de un TIR în Dâmbovița, pe Drumul Național 71.

Militarii interveneau pentru a potoli un incendiu de vegetație izbucnit pe un câmp de lângă șosea, iar șoferul mastodontului susține că nu a văzut mașina din cauza fumului dens.

Pompierii interveneau pentru a potoli un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropiere de comună Doicești din Dâmboviţa. În imaginile filmate de un şofer care a trecut prin zona cu doar câteva minute înainte de accident se vede fumul gros care învăluise şoseaua. Bărbatul aflat la volanul TIR-ului care a izbit puternic autospeciala pompierilor susţine că nu a văzut nimic şi ca vehiculul nu era semnalizat corespunzător.

Laurenţiu Voicu, şoferul tirului: "Era fum la maxim, nu am văzut absolut nimic. Nesemnalizat, absolut nimic. Era fum dens, nu se vedea absolut nimic, aveam 20 - 30 la oră..."

Şoferul autospecialei îl contrazice însă.

Şoferul autospecialei de pompieri: "Atunci am ajuns, nu am apucat decât să dau drumul la pompe... şi girofare şi avarii şi poziţii."

Pompieri: "Acţionăm la stingere, nu am văzut decât am auzit. Era vizibilitate zero sau aproape zero."

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma impactului. Dacă vor fi găsiţi cei care au pus focul intenţionat risca să fie amendaţi.

