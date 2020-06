Autorul crimei oribile de la Vişeu ar fi chiar tatăl copiilor victimei. De ce l-au salvat poliţiştii

Crimă îngrozitoare în Maramureș. O tânără de 18 ani a fost omorâtă, iar suspect principal este chiar iubitul ei, cu care avea și doi copii. Se știa că bărbatul este violent, iar fata obținuse un ordin de restricție, pentru ca el să nu se apropie de ea.

Omorul s-a petrecut într-o cabană părăsită, iar bărbatul a încercat apoi să-și ia viața.

Polițiștii l-au găsit însă la timp și l-au salvat. Acum urmează să fie judecat pentru fapta de care e acuzat.

Tânăra de 18 ani este din localitatea Vișeu de Sus, din Maramureș. Se cuplase cu individul care se presupune că i-a luat viața acum 5 ani, când era doar o adolescentă.

A făcut cu el doi copii: o fetiță de 3 ani și un băiețel de un an.

El devenise violent și gelos, iar fata a decis să-l părăsească. Obținuse și un ordin de restricție, aflat acum pe rolul instanței, care-l obliga pe bărbat să stea la distanță.

Împăcare mortală. Ceruse ordin de restricție, dar s-a răzgândit cu 2 zile înainte de a fi ucisă

Joi, la ultimul termen, cei doi însă s-ar fi împăcat, deși el ar fi amenințat-o cu moartea.

Sora victimei: ”I-a zis de mai multe ori c-o omora, și la Politie i-a zis. A zis că merge să facă cumpărături. Am sunat-o și n-a avut semnal, i-am trimis și mesaje multe și n-a răspuns. Când am văzut că n-are semnal, am știut că sunt probleme”.

La două zile de la așa-zisa împăcare, fata zăcea fără suflare, într-o cabană părăsită, de pe un deal din Vișeu de Sus.

Au fost însă oameni care i-au văzut înainte de comiterea omorului și nimic nu trăda intențiile bărbatului.

Localnic: ”Ei erau în fața cabanei. Stăteau unul lângă altul. Oricum nu se auzea nimic”.

Cel care a găsit-o pe fata ucisă a fost un cioban, care a și sunat la 112.

Localnic: ”Am auzit c-o omorât-o, într-o casă părăsită o dus-o. A fost la poliție și a declarat că e violent cu ea. Și ea a fost o fată blândă, bună, a avut grijă de copii”.

Localnic: ”Sunt ceva oi acolo și o stână și acolo a găsit-o și a anunțat și zice că a omorât-o ăsta. O mai bătut-o, dar s-au înțeles iar și uite ce a făcut”.

Prim-procuror adjunct Bogdan Gabor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș: ”S-a dispus începerea urmăririi penale față de un suspect pentru comiterea infracțiunii de omor. Din primele date, omorul a fost comis pe fondul consumului de alcool și a unei crize de gelozie”.

La aproximativ o oră de la comiterea crimei, polițiștii l-au găsit și pe suspect. Se retrăsese la o stână, aflată la aproximativ 2 kilometri distanță de locul crimei.

Ar fi avut de gând să-și ia viața, dar polițiștii l-au salvat și acum suspectul are cum să-și ispășească pedeapsa în cazul în care va fi găsit vinovat.