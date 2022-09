Autoritățile și Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23, proiect pentru reamenajarea Dâmboviței. Ce prevede și cum va arăta

Acum există o singură bucată cu terase și loc de promenadă. Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 a vrut să dovedească beneficiile unui curs de apă în mijlocul orașului și a invitat oamenii la plimbare cu bărcile.

Oamenii au avut parte de o plimbare pe râul Dâmbovița

Canoe, caiace și stand-up paddleuri au ieșit pe râul Dâmbovița. Oamenii s-au bucurat de plimbare și au admirat Bucureștiul de pe apă.

Localnic: „Merg pe SUP pentru prima oară, am curajul, sper să nu mă răstorn, am telefon la mine, chestii, am motivație să nu mă răstorn. Vă fi plăcut, interesant”.

Distanța pe care au străbătut-o a fost mai mică de trei kilometri, dar cu toate acestea, pe drum au fost nevoiți să se oprească de două ori, la treceri de nivel al apei.

Localnic: „Puțin întrerupt, dar aia e, astea sunt condițiile. Încercăm să atragem și noi atenția autorităților că se poate face ceva cu râul asta. Să mergem șnur”.

Teodor Frolu, vicepreşedintele Asociației Ivan Patzaichin - Mila 23: „Scopul acestei plimbări este de a atrage atenția că avem un râu care poate fi foarte ușor reconectat la oameni. Important este să vedem ce poate fi făcut, trebuie schimbat modul în care ne raportăm la apă, să ajungem mai ușor la apă”.

Dâmbovița străbate orașul și trece prin mai multe zone importante din București, precum Cotroceni, Izvor sau Piața Unirii.

Autoritățile, împreună cu Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 au un proiect pentru reamenajarea Dâmboviței, care prevede zone cu activități comerciale și culturale pe malurile apei, dar și reamenajarea râului. În ultimii ani, fiecare primar a avut propuneri.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Am semnat certificatul de urbanism pentru o parte dintr-un proiect inițiat acum 15 ani. Mai exact, o pietonalizare a malurilor de la Piața Unirii la Izvor și podul Calicilor la ieșirea de la barieră. Așteptăm avize. Eu sper ca într-o lună să emitem autorizația de construire".

Deocamdată nu se pune, însă problema transportului în comun pe răul Dâmbovița, așa cum se întâmplă în Timișoara.

Sorin Lucaci, director general al Administrației Apele Române: „Din nefericire, din punct de vedere tehnic, acest lucru nu este posibil așa cum este posibil pe Bega. Acolo vorbim de un canal continuu unde există o adâncime de triaj suficientă, dar se pot organiza, însă și pot fi folosite biefurile independent”.

Dan Rădulecu, inginer hidrotehnist: „Aruncăm gunoaie și se acumulează în Dâmbovița și câteodată arată așa cum arată. Tot ce există în aer, toți poluanții, cad în apă și se depun pe fundul Dâmboviței. Când seacă o parte din Dâmbovița, se vede cât nămol s-a acumulat”.

Deocamdată, singura zonă de plimbare pentru cetățeni este la Piața Unirii, aproape de Biblioteca Națională, acolo unde pe mal sunt construite terase și zonă de promenadă.

