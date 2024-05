Sute de copaci uscați vor fi tăiați în București, după ce o femeie a fost rănită grav. „Dacă îți pică în cap e ireversibil”

Doctorii îi dau puține șanse și chiar dacă își revine, victima care suferă de scleroză ar putea rămâne cu sechele.

Rănită în weekend în Parcul Bazilescu după ce o creangă a căzut peste ea, Oana se află în stare critică la spitalul Elias. Este în comă indusă și a trecut cu greu peste noapte, spun surse medicale.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă creanga care a căzut de la o înălțime considerabilă, dar și salvatorii sosiți la fața locului.

Primăria Capitalei a anunțat că vrea să taie toți arborii uscați din două parcuri pe care le administrează.

Numai în Parcul Herăstrău din București, primăria Capitalei a identificat 287 de copaci uscați întregime. Asta înseamnă, potrivit peisagiștilor, aproape 30% dintre arborii prezenți aici. Iar dacă nu este îndepărtat, oricare dintre acești copaci ar putea cădea și provoca oricând o tragedie. Autoritatea locală a promis că îi va tăia și va planta în locul lor alți arbori.

O sută de copaci uscați vor fi tăiați și din Parcul Circului din Sectorul 2.

Doamnă: „Sunt o mulțime, sunt mulți copaci și eu sunt de acord cu tăierea lor, chiar dacă nu sunt de aici, văd la televizor situații clare de accidente din cauza copacilor.”

Doamnă: „Dacă îți pică în cap e ireversibil, deci copacii care reprezintă un pericol public trebuie tăiați și înlocuiți cu niște copaci tineri.”

La un an și jumătate după ce un copac uscat rupt de vânt a căzut peste ea în timp ce se ducea la facultate, Anda Arghir este în scaun cu rotile. Părinții au făcut un credit ipotecar și s-au mutat la parterul unui bloc ca să o ajute. Avocatul său a cerut o despăgubire de 2 milioane de euro, bani la care familia poate doar să spere. Cercetările după incident - făcute de secția 20 - nu au avansat prea mult, acuză oamenii. Polițiștii încă strâng probe.

Anda Arghir: „Eu am avut declarația după un an și mi se pare că se mișcă destul de greu lucrurile și acum trebuie să așteptăm ca dosarul să ajungă la procuror”.

Reporter: Îți mai aduci aminte ziua respectivă?

Anda Arghir: „Da, nu prea ai cum să uiți. Mergeam pe facultate, era o zi mai ploioasă, eram cu umbrela și pur și simplu am auzit un trosnet și apoi m-am uitat în față și în dreapta am văzut cum cade copacul. Și am alergat în direcția opusă și îmi amintesc că m-am trezit pe spate. Sunt cumva mai bine decât la început pentru că m-am obișnuit cu noul stil de viață pe care îl am. Sunt pusă pe treabă, pe recuperare și cam asta e viața mea acum.”

Fără un Registru Verde care să țină evidența copacilor cu probleme din București, vom fi martori la o nouă tragedie, spun peisagiștii.

În parcul Romanescu din Craiova, autoritățile au montat indicatoare prin care oamenii sunt avertizați să se îndepărteze de arborii bătrâni dacă vântul bate mai puternic.

