IKEA, acuzată că taie ilegal copaci din pădurile pe care le deține în România. „Parcelă cu parcelă rad tot”

Potrivit organizației Agent Green, suedezii ar fi responsabili de peste 50 de abuzuri și încălcări ale legislației noastre în șapte păduri. În replică, reprezentanții companiei transmis că practicile IKEA sunt la cele mai înalte standarde.

Ancheta făcută de Agent Green a urmărit șapte păduri din România care sunt în proprietatea companiei INGKA, cea care controlează peste 300 de magazine IKEA din întreaga lume.

De exemplu, în pădurea Penteleu din Buzău, care face parte din zona protejată Natura 2000, volutarii susțin că nu ar fi fost făcută o evaluare adecvată care să arate impactul tăierilor asupra mediului, așa cum prevede legislația Uniunii.

Apoi, potrivit acestora ar fost falsificată vârsta medie pentru mai multe parcele. Mai exact, păduri de peste 150 de ani au fost trecute în acte ca fiind mai tinere și propuse astfel pentru tăiere.

În acest fel nu au mai îndeplinit condițiile legale ca să fie recunoscute drept păduri virgine sau cvasivirgine și nu au putut să primească protecție strictă.

Gabriel Păun, președintele Agent Green: „Parcelă cu parcelă rad tot. Nu doar în Penteleu și peste tot, indiferent că e arie protejată sau indiferent că a avut un statut de protecție mai bun sau indiferent că pădurile sunt foarte valoaroase. Au făcut drumuri forestiere ca un împâienjeniș în întreaga pădure, pe pante absolut ilegale, care duc la eroziune. S-a lucrat pe vreme de sol îmbibat cu apă, ceea ce este ilegal din punct de vedere al legislației de protecție a mediului”.

De asemenea, în Popești, Iași, tăierile de racordare, spune Agent Green, ar fi fost făcute fără regenerarea principalelor specii de arbori, așa cum prevede legea.

La Adâncata, în Suceava, există suspiciunea că ar fi fost aprobate în mod ilegal tăieri în păduri cu vârste mult mai mici decât cele permise de lege. 85 de ani în loc de 120.

INGKA Investments are în proprietate peste 51.000 de hectare de pădure în România. Din această suprafață totală, doar 1% se află sub protecție strictă și 8% sub protecție parțială.

Grosul este destinat producției industriale de lemn

În replică, INGKA Investments, cel mai mare retailer IKEA, spune că: „Suntem în dezacord complet față de cele menționate în raportul publicat recent. Practicile noastre de gestionare a pădurilor sunt stabilite în conformitate cu cele mai înalte standarde de mediu, inclusiv cele ale Directivei UE privind habitatele. Anul trecut am ales să nu intervenim asupra unor terenuri forestiere pe o suprafață de 1.400 de hectare, care nu au fost deocamdată clasificate ca păduri multiseculare, anticipând noile criterii ale Comisiei Europene care vor intra în vigoare”.

Între timp, la Ministerul Mediului încă se așteaptă primele concluzii după ancheta de săptămâna trecută care viza aceeași companie.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Nu avem încă concluziile acestui control. Reamintesc că probabil o să dureze câteva săptămâni, nu e o chestiune care se poate face de pe o zi pe alta”.

Potrivit Global Forest Watch, între 2001 și 2022 România a pierdut peste 400.000 de hectare de vegetație forestieră.

