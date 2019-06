Autobuz cu 80 de muncitori izbit în plin de un TIR, la Arad. Sunt mai mulți răniți

Impact violent joi noapte în zona industrială a Aradului între un autobuz și un TIR.

Vehiculul în care se aflau aproximativ 80 de muncitori a intrat într-o intersecție fără să acorde prioritate, iar mastodontul l-a lovit puternic.

În urma impactului, 11 oameni au fost răniți, dintre care două femei sunt în stare gravă, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Claudia Iuga.

În autobuz se aflau muncitori care mergeau spre casă, dar drumul lor s-a oprit brusc într-o intersecţie din zona industrială a Aradului. Semaforul era galben intermitent, iar şoferul a înaintat, moment în care vehiculul a fost izbit violent de un TIR care circulă regulamentar.

Șofer autobuz: "Au ieşit de aici două autobuze, am ieşit şi eu şi ăsta a venit cam tare şi eu m-am asigurat, au ieşit două maşini, am zis să ies şi eu pentru că am timp."

Ştefănescu Vlad, şoferul de TIR: "În ultimul moment a forțat intrarea, a venit cu viteză, a frânat colegul, dar nu am avut ce să mai facem, a fost izbitură, aţi văzut unde este în spatele şoferului vă daţi seama cum a încercat el să treacă, noi eram pe drum cu prioritate, el are cedează, trecerea acolo, dar el

a forţat la tupeu."

Impactul, extrem de puternic

Impactul a fost atât de puternic încât autobuzul a ieşit de pe şosea.

Pasager: "De la servici am ieşit şi uite ce gaură a făcut în autobuz a intrat în intersecţie nu ştiu ce să mai spun şi ne ţineam care de bara şi iaca lovitură mare şi asta e un pic de neatenţie şi uite ce s-a întâmplat."

Pasageră: "O bufnitură şi atât."

La faţa locului au ajuns imediat mai multe echipaje de salvatori, iar pasagerii din autobuz au primit îngrijiri medicale. 11 dintre ei au suferit răni uşoare şi au fost transportaţi la spital.

Martor: "Eu am venit ca soţia mea este aici".

Reporter: "E bine soţia?"

Martor: "Nu e prea, mâinile, fata e cu sânge şi plină de cioburi."

Între timp, poliţiştii au început cercetările.

Comisar şef Doru Ivan şef birou rutier Arad: "Din primele cercetări este vorba de un conducător a unui autobuz în vârstă de 46 de ani din Arad ajungând la intersecţia cu Ştefan Tenetchi, nu respecta semnificaţia indicatorului cedează trecerea şi nu acorda prioritate unui TIR care circulă regulamentar."

Cei doi şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest şi nu consumaseră băuturi alcoolice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!