AUDIO. Reacția unui profesor când o elevă i-a spus „domn' profesor” în loc de „domnule profesor”

Un profesor de la o facultate din Sibiu a fost înregistrat în timpul unei ore de curs online când ceartă o studentă pentru că i s-a adresat cu ”domn’ profesor” în loc de ”domnule profesor”, relatează Ora de Sibiu.

Profesorul Eugen Bîrsan de la Facultatea de Științe din Sibiu, a fost indignat că primarului de la țară i se spune „domnule primar”, în timp ce studenta i s-a adresat lui cu „domn' profesor".

Ora de Sibiu a publicat conversația dintre elevă și profesor, din timpul unui curs de fizică.

-Lu primaru' de la țară îi zici domnule primar și mie îmi zici domn' profesor. Eu vă zic vouă "domn' student"?

- Îmi pare rău!

- Ce-ți pare rău? Nu ți se pare că ești penibilă?

- Ba da.

- V-am zis, nu te adresa nicicum, dacă nu te duce capul la mai mult.

Potrivit presei locale, zeci de studenți s-au plâns de comportamentul profesorului.

Contactat de oradesibiu.ro, profesorul Eugen Bîrsan a spus că de fapt nu a vrut să jignească studenta și că intenția lui a fost de a-i adresa o critică constructivă, pentru a ști pe viitor care este formula corectă.

”Nu m-a deranjat, deci eu avusesem în prealabil o discuție pornită de la faptul că am primit și mail-uri de la studenți în care foloseau acest apelativ. Dacă ei nici în scris nu folosesc corect. De acolo am zis, uite mă, dacă nici măcar în scris nu pot folosi formula corectă. Eu le-am atras atenția, le-am spus că frumos ar fi să se adreseze corect”, a spus profesorul.

Acesta a mai spus că ar fi trebuit să folosească „o formulă mai delicată”, când i-a atras atenția elevei asupra modului cum i s-a adresat.

„Sincer vă spun, și eu foloseam acest apelativ în vorbirea orală, dar am înțeles că nu este frumos și m-am corectat, de aceea am vrut să-i învăț și pe ei. Nu era prima discuție de acest gen, am mai avut-o și înainte. Într-adevăr, poate că am fost puțin exigent dar nu a fost cu intenția de a jigni pe cineva, probabil că trebuia să folosesc o formulă mai delicată. Discuția a avut intenție constructivă”, a mai declarat Eugen Bîrsan.

Reprezentanții Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu” au reacționat în acest caz și au transmis că: „suntem împotriva oricăror atitudini care contravin principiilor și conduite universitare. Vom analiza situația la nivelul universității și vom lua o decizie în consecință”.