Au pierdut tot din cauza unei oale uitate pe foc. „Am rămas cu ce e pe mine”

O oală uitată pe foc a dus, în noaptea de joi spre vineri, la un incendiu devastator, care a mistuit două case în judeţul Neamţ. Purtate de vânt, flăcările au cuprins o casă cu etaj, apoi la gospodăria vecinilor.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, însă nu au putut decât să limiteze proporţiile dezastrului. Intervenţia a durat a șase ore. Munca de o viaţă a două familii s-a făcut scrum şi niciunul dintre proprietari nu era asigurat.

Proprietarul bucătăriei de vară, de unde a pornit incendiul, a auzit pocnituri în puterea nopţii. S-a gândit întâi că plouă cu gheaţă şi până să îşi dea seama ce se întâmplă de fapt, focul luase proporţii. Omul a dat alarma şi a cerut ajutor, însă în numai câteva minute flăcările i-au cuprins şi casa!

Petru Poşchin, proprietar: „Aici am avut o butelie în magazia de vară. Am pus la foc ceva să fierb acolo, dar m-am luat de vorbă şi am uitat să mai sting aragazul. De acolo a plecat ca a fost din placaj peretele şi aici aveam o magazie de lemne. În 10 minute, era totul în flăcări.”

Maria Andrei, vecină: „Ardea cu flacără. Săreau scântei în sus.”

Reporter: „Nu se putea interveni la momentul ăla?”

Maria Andrei: „Ei, Doamne, nu te puteai apropia.”

Reporter: „E o minune că nu a păţit nimeni nimic. Da' asta e.”

În numai câteva minute, s-a aprins şi casa vecinilor, din cauza vântului puternic şi a magaziilor construite din lemn. Proprietarii au apucat să salveze doar maşina parcată în curte.

Cristian Moncea, proprietar: „Când am ieşit afară, am văzut că e foc. Nu ajunsese încă la mine şi am ieşit şi am sculat-o pe soţie. Eu am rămas cu ce e pe mine, la fel şi soţia.”

Proprietarii urmează să îşi reconstruiască locuinţele din banii lor, pentru că nu aveau asigurare împotriva incendiilor.

