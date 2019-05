Declaratia pilotului avionului care a luat foc după aterziarea forţată, la Moscova. Ce s-a intamplat in cabina

Înregistratorul datelor de zbor ale avionului Suhoi care a luat foc după aterziarea forţată, duminică seara la Moscova, a fost grav avariat.

Anunţul a fost făcut de autoritățile ruse, care analizează mai multe ipoteze în legătură cu dezastrul aviatic. Piloţii şi unii pasageri susţin că aparatul ar fi fost lovit de fulger.

În urma incendiului care a cuprins mare parte din fuselaj, au murit 41 de oameni. Iar mai mulţi pasageri au suferit arsuri grave.

Potrivit agenţiei de ştiri TASS, una dintre cutiile negre " a fost expusă la temperaturi ridicate și a fost grav avariată. Pe de altă parte, starea înregistratorului de voce din cabină este una satisfăcătoare. Datele din cele două cutii negre au fost copiate și urmează să fie analizate.

Denis Yevdokimov, pilotul zborului AFL1492 Aeroflot flight:

"Focul a izbucnit după aterizare, nu am avut incendiu la bord în aer. Un fulger a lovit aparatul, au fost o lumină albă şi un bang, iar avionul a trecut pe modul de energie minimă, fără computer de bord, am preluat controlul. Am pierdut comunicarea radio, pe care ulterior am reuşit s-o restabilim, dar numai intermitent".

Pe reţelele de socializare continua să circule speculaţii despre întârzierea evacuării aparatului din cauza celor care, în loc să se grăbească, zăboveau să-şi recupereze bagajele de mână. Pe de altă parte, unii supravieţuitori dau vina pe un pasager corpolent, care ar fi blocat coridorul.



Dmitry Kalinin, supravietuitor: "Nu ne-am călcat în picioare. A fost un oarece blocaj pe coridor începând cu rândul 10 până la ieşirea de urgenţă, dar nu am călcat unii peste alţii.

După aterizare, în două minute eram deja afară".

Pentru pasagerii răniţi grav următoarele zile sunt critice, pentru că arsurile suferite de aparatul respirator pot duce la infecţii şi alte complicaţii.

Matthew Chane, CNN Moscow: "Există bănuiala că autorităţile ruse ezita să ia această decizie pentru că Suhoi este primul aparat civil de zbor fabricat în Rusia după prăbuşirea URSS, un proiect susţinut de guvern, menit să demonstreze că ingineria aviatică rusească este mai puţin dependenta de importuri. Aşa că, pe lângă tragedia pierderii de vieţi omeneşti, accidentul este şi o lovitură pentru stima de sine a ruşilor".