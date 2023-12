Atentatul din Praga. Reacția Ursulei von der Leyen: „Sunt șocată de violența fără sens”

„Sunt șocată de violența fără sens a atacului care s-a soldat cu mai multe vieți astăzi la Praga. Transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor victimelor și poporului ceh. Vă suntem alături și deplângem alături de voi”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X (fostă Twitter).

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.

I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.

We stand and mourn with you.