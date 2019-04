Atentate în Sri Lanka. Ultima poză publicată de o tânără care a murit în atacuri

Cei 8 elevi din Iaşi şi profesoara lor de matematică aflaţi în Sri Lanka în momentul cumplitelor atentate de duminică s-au întors marți în siguranţă în România.

Revenirea a fost devansată cu 3 zile, zborul fiind programat iniţial pentru vineri. În Sri Lanka este doliu naţional, pentru cele 321 de victime ale atacurilor teroriste, care au vizat biserici şi hoteluri de lux, în duminica paştelui catolic.

În timp ce premierul sri-lankez recunoaşte că există încă terorişti liberi, care dispun de explozibili, gruparea ISIS a revendicat atentatele. Nu a furnizat totuşi dovezi ale implicării sale în carnagiu.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care unul dintre atacatorii-kamikaze, purtând un ruscac mare în spate, intră în biserica din orașul Negombo. 110 oameni au murit în acea explozie. Printre victime - soția și fetița unui australian stabilit în Sri Lanka.

Martor: "La finalul slujbei, am ieșit și peste cinci minute am auzit explozia. Am fugit în biserică și mi-am văzut fiica și soția pe podea. N-am știut ce să fac, am încercat să o ridic pe fiica mea. Ăsta a fost sfârşitul lor."

Şi un britanic şi-a pierdut familia în explozia care a vizat restaurantul unui hotel din Colombo. Soţia şi cei doi copii au pierit în timp ce aşteptau să li se aducă micul dejun. Printre victime se numără şi o tânără care terminase şcoala de bucătari la Londra şi care, cu puţin înaintea atacului, postase o fotografie în care lua masă alături de familie într-unul din hotelurile atacate.

Un bărbat îşi datorează viaţa unui prieten aflat la distanţă: "Am stat cred de 40 de ori acolo, pentru mic-dejun sau prânz. Aveam locul meu. Nici măcar nu a fost noroc. Îţi zic ce s-a întâmplat. Am primit un mesaj, care m-a făcut să stau pe loc în jur de 30 de secunde."

Şi danezii sunt cutremuraţi de drama trăită de miliardarul Anders Holch Povlsen, care şi-a pierdut 3 dintre cei 4 copii în atentatele din Sri Lanka: "O familie sfâşiată, complet distrusă, trei au murit şi trei au supravieţuit. E cel mai cumplit lucru care se poate întâmpla unei familii. Nu există cuvinte pentru a descrie prin ce trec ei acum."

Majoritatea victimelor sunt însă localnici. În oraşul Negombo şi în capitala Colombo au fost organizate funeralii colective.

În acest timp, populaţia este furioasă, după ce a ieşit la iveală că serviciile de securitate au fost avertizate de Statele Unite şi de India că o grupare islamistă locală plănuia atacuri. Premierul nu a fost informat din cauza unei dispute cu preşedintele, care are în subordine Consiliul de Securitate. Scuzele publice prezentate de guvern nu au cum să consoleze pe cineva.

Sajith Premadasa: "A fost o breşă de securitate. Putem vorbi de neglijenţă şi incompetență."

Will Ripley, corespondent CNN: "Biserica Saint Anthony este şi acum scenă a crimei. Deflagraţia a fost atât de puternică încât a distrus o mare parte a sanctuarului, aşadar clădirea nu mai este sigură. Este păzită de poliţişti, iar în interior alte echipe încă scotocesc printre dărâmături şi scot trupuri. A fost un atac atent coordonat şi în mod deliberat şocant, de o brutalitate voită, care a fost măcar inspirată de ISIS ori altă organizaţie internaţională."

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!