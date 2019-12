Artificiile şi petardele provoacă teroare de Revelion. Care sunt pericolele pocnitorilor

O singură zi ne desparte de marea petrecere dintre ani, aşa că nu uitaţi un lucru esenţial: dacă aveţi căţei sau pisici încercaţi pe cât posibil să îi feriţi de zgomotele asurzitoare de afară. Pericolele sunt din ce în ce mai mai multe.

În acest an, inclusiv emiţătoarele de sunet pentru animalele sălbatice sunt vândute pe post de petarde. Pe cât de mic, pe atât de periculose sunt dispozitivele cu explozibil vândute sub denumirea de petardă. În realitate are menirea să sperie şi să îndepărteze animalele sălbatice periculoase.

Artificii si petarde. Care sunt pericolele pocnitorilor și la ce riscuri ne supune

În oraş, produce o bubuitură asurzitoare dar şi răni grave. Din cauza unei astfel de petarde a murit şi un bărbat din Iaşi.

În țări din toată lumea, inclusiv în Europa, s-au interzis total sau parţial folosirea materialelor pirotehnice de orice fel. Este aşadar un interes real pentru această problemă la nivel mondial, dar mai puţin în România.

Legea petardelor 2019. Cerisca persoanele care folosesc petarde si pocnitori



La noi e tocmai invers, din moment ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit şi "mitralieră", are un proiect de lege care le-ar permite inclusiv copiilor de 12 ani să cumpere pocnitori, iar de la 16 ani încolo, materiale pirotehnice din ce în ce mai periculoase. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, cu toată opoziţia ministerului de Interne.

În tot acest timp, cad victime şi oamenii şi animalele de companie. Un bărbat din Capitală a fost atacat de propriul câine, speriat de petarde, iar internetul e plin de animale speriate, în stare de şoc, sau găsite rătăcind pe străzi după Crăciun.

Medic veterinar: "Să staţi cu ele cât mai mult, să se simtă în siguranţă. Puteţi să le daţi pastile, sunt şi zgărzi cu feromoni care le liniştesc."

Unele studii estimează că o cincime din totalul animăluţelor rătăcite fug înspăimântate de zgomotele din perioada sărbătorilor.